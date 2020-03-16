Облик курортов – единый и неповторимый

Вопросы, связанные с благоустройством городов-курортов, не перестают волновать жителей Кавминвод, а случается, вызывают массу споров. Поэтому слово – за специалистами! На днях в Пятигорске состоялось первое заседание архитектурно-градостроительного совета КМВ.

Встреча эта была установочной. Рассматривались планировочные решения, предлагаемые в качестве усовершенствующих облик курортного региона. А в состав последнего территориально входят и город Лермонтов, и Георгиевск, и Предгорный район. То есть по масштабам объемы работ предстоят внушительные. Как пояснили сами архитекторы, они не могут оставаться в стороне от перемен, которые так или иначе влияют на будущее наших курортов. Решение создать Кавминводский градостроительный совет принято министерством архитектуры и строительства Ставропольского края. Инициатива принадлежит отделению Союза архитекторов в регионе и свободным архитекторам КМВ. Они и стали участниками первого заседания, на котором обсудили план деятельности, изменения в законодательстве, связанные с текущими проектами благоустройства, режим работы, которая будет проводиться как на выезде, так и в формате совещаний.

Алексей Кихель, заслуженный архитектор РФ, руководитель Пятигорского представительства Южного территориального отделения Российской Академии архитектуры и строительных наук:

— Города-курорты со дня основания создавались и развивались по единому принципу. Еще в начале прошлого века знаменитые архитекторы братья Семеновы строили на Кавмиводах объекты, выполненные в единой стилистике. Держава наша в те годы имела вес. С нами считались. И принцип построения курортной среды был един и для Черноморского побережья Кавказа, и для Крыма, и той же Ниццы. Конечно, каждый курорт имел и свое индивидуальное лицо. Но у людей возникало общее впечатление, как он должен выглядеть. Единое визуальное восприятие курортной архитектуры было поддержано и в советское время. Считаю, что и сегодня нужно придерживаться общих принципов построения архитектурного облика прекрасных городов Кавказских Минеральных Вод.

Заместитель министра, главный архитектор СК Маина Маркова:

— Поскольку наши города-курорты сложились в единое целое в рамках Кавминводской агломерации, жемчужины Ставропольского края, все они должны иметь свой особый облик. Речь идет об архитектурных объектах, которые нужно спасать, сохранять или возводить новые. Мы будем помогать муниципалитетам исправлять градостроительные ошибки, решать общие задачи благоустройства, давать квалифицированные советы в области градостроительства. Хотим, чтобы наш голос был услышан и жизнь в городах-курортах стала более комфортной. Со своими предложениями мы собираемся выходить на любой уровень власти. Градостроительный совет буду возглавлять я, а мой заместитель – Алексей Кихель. В составе нашего совета — люди серьезные, авторитетные, с именем. Так что думаю, у нас все получится.