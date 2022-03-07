Обманул девушку

В дежурную часть Отдела МВД России по Пятигорску поступило заявление от 20-летней местной жительницы.

Сотрудники уголовного розыска установили, что потерпевшая оформила на себя кредит по просьбе своего знакомого. Молодые люди условились, что приятель будет самостоятельно выплачивать долг, но своих обязательств он не выполнил. Позднее заявительница поняла, что ни один платеж по кредиту не был зачислен, и обратилась за помощью к полицейским. Оперативники доставили 21-летнего жителя села Винсады в городской отдел полиции, где он сознался в содеянном. Получив деньги от потерпевшей, он сразу потратил их на личные нужды и не планировал выплачивать кредит. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. Теперь ему придется ответить за мошенничество.