Обращение Владимира Путина к гражданам. Главное:
▪Голосование по поправкам в Конституцию необходимо перенести на более позднюю дату.
▪Следующая неделя с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочей. Все структуры жизнеобеспечения будут работать.
▪Ближайшие три месяца всем семьям, кто имеет право на материнский капитал, будут выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3-х лет.
▪Выплаты к 75-летию Победы ветеранам и труженикам тыла должны быть осуществлены до майских праздников.
▪Пособие по безработице необходимо увеличить с 8 до 12 тысяч рублей.
▪Президент предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов более чем на 30%.
▪установить норму выплаты по больничному в размере одного МРОТ до конца года.
▪ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, малому и среднему бизнесу.
▪Все выплаты доходов, уходящие на счета в оффшоры, будут облагать налогом не в 2%, а в 15%.