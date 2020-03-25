Обращение Владимира Путина к гражданам. Главное:

▪Голосование по поправкам в Конституцию необходимо перенести на более позднюю дату.

▪Следующая неделя с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочей. Все структуры жизнеобеспечения будут работать.

▪Ближайшие три месяца всем семьям, кто имеет право на материнский капитал, будут выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3-х лет.

▪Выплаты к 75-летию Победы ветеранам и труженикам тыла должны быть осуществлены до майских праздников.

▪Пособие по безработице необходимо увеличить с 8 до 12 тысяч рублей.

▪Президент предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов более чем на 30%.

▪установить норму выплаты по больничному в размере одного МРОТ до конца года.

▪ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, малому и среднему бизнесу.

▪Все выплаты доходов, уходящие на счета в оффшоры, будут облагать налогом не в 2%, а в 15%.