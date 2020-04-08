Образовательные учреждения края переходятна дистанционное обучение

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с министром образования края Евгением Козюрой. Одна из основных тем – организация образовательного процесса в период действия мер, принятых для профилактики распространения коронавируса.

Как сообщил Евгений Козюра, с начала текущей недели в высших и средних профессиональных учебных заведениях края введен режим дистанционного обучения. В данном формате на сегодняшний день образовательную программу осваивают 41 тысяча студентов вузов и 49 тысяч учащихся ссузов.

По словам министра, отдельные учебные заведения испытывают трудности с дистанционным форматом в связи с отсутствием современного серверного оборудования и программного обеспечения.

— Подавайте заявку в резервный фонд. Для организации полноценного образовательного процесса мы изыщем необходимые средства, — поручил глава края.

Подготовка к переходу на режим дистанционного образования ведется и в школах края, сообщает пресс-служба главы Ставрополья. Здесь она может начаться уже с 12 апреля, когда закончатся объявленные в связи с коронавирусом продленные каникулы. С этой целью во все школы региона разосланы необходимые подробные методические рекомендации. До преподавателей и учащихся доведена информация о действующих на бесплатной основе образовательных ресурсах. На данных обучающих платформах уже зарегистрировано более 200 тысяч ставропольских школьников.

С учениками, не имеющими возможности подключения к электронным образовательным ресурсам, будет проработана другая форма обучения.

В частности, по предложению губернатора, будет рассмотрена возможность ежедневной трансляции видеоуроков на краевых каналах телевидения.

— Мы должны быть готовы к работе в любом формате учебного процесса в школах. Отдельная задача – наладить систему дистанционного контроля за качеством предоставляемых образовательных услуг, — поставил перед министерством задачу Владимир Владимиров.

Отдельно обсужден вопрос работы дошкольных образовательных учреждений, функционирующих в формате свободного посещения.

— Дети сотрудников предприятий, которым разрешено приступить к работе должны иметь возможность посещать детские сады, в случае такой необходимости. Для этого в каждом дошкольном учреждении должен быть организован жесткий профилактический режим с соблюдением всех санитарных норм, — акцентировал губернатор.