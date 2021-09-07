Общероссийский день приема граждан в органах военной прокуратуры Российской Федерации

В целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 26.04.2013 г. № ПР-936 и во исполнение распоряжения заместителя Генерального прокурора Российской Федерации – Главного военного прокурора от 21.11.2019 г. № 229/14/4р «Об организации исполнения в органах военной прокуратуры распоряжения Генерального прокурора Российской Федерации от 11.07.2013 г. № 276/45р «О проведении в органах прокуратуры Российской Федерации общероссийского дня приема граждан» в 55 военной прокуратуре гарнизона 12 декабря ежегодно организован день приема граждан. Каждое обращение будет внимательно изучено, при наличии оснований – незамедлительно приняты меры для устранения нарушений закона. В случаях, требующих проведения проверки доводов, изложенных в обращении, будет организованно ее проведение и о результатах заявитель будет уведомлен.

Если рассмотрение поставленных вопросов в компетенцию органов военной прокуратуры не входит, обращения в обязательном порядке будут переадресованы уполномоченным органам или должностным лицам, и о результатах заявитель будет уведомлен уполномоченным органом.

Граждане могут обращаться по вопросам, связанным с порядком прохождения военной службы и увольнения, с обжалованием неправомерных действий (бездействий) должностных лиц, реализацией жилищных прав военнослужащих, лица, уволенные с военной службы, и члены их семей, по вопросам пенсионного обеспечения и многим другим связанным с военной службой.

Для военных прокуроров общероссийский день приема граждан – это еще одна возможность выявить наиболее острые и значимые социальные вопросы, интересующие военнослужащих, членов их семей и других граждан, и найти максимально эффективные пути их решения.

Личный прием граждан проводится при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорт).

Телефон и адрес 55 военной прокуратуры гарнизона:

357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Соборная, 16 / ул. Буачидзе, 2, тел. 8(8793)39-36-42, e-mail: [email protected].