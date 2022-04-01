Общественный совет продолжает работу

В Пятигорске прошло заседание Общественного Совета города. Участники рабочей встречи выбрали председателя Совета, обсудили социально-экономическое развитие города, определили цели на перспективу и решили ряд организационных задач.

На пост председателя Общественного совета города Пятигорска вновь избрана Татьяна Шебзухова, директор Пятигорского института (филиала) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». Заместителем председателя стал Виталий Михайленко, член Общественной палаты Ставропольского края, а секретарем Совета – Марина Акинфиева, председатель Пятигорской городской ассоциации профсоюзов, заместитель председателя на КМВ Общественной палаты Ставропольского края. Дальнейших успехов в работе обновленному составу Общественного совета пожелала председатель Думы города Людмила Похилько.