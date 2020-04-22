Общины Пятигорска помогают нуждающимся

В режиме карантина город продолжает жить и поддерживать тех, кто нуждается в помощи. В это непростое время национально-культурные автономии, общины Пятигорска не остаются в стороне от трудностей, с которыми сталкиваются жители окружной столицы, и стараются по мере сил облегчить тяжесть нынешней ситуации для самых малозащищенных из них.

Конечно, непросто сейчас приходится малоимущим, многодетным семьям, пятигорским пенсионерам, которым иногда довольно сложно просто выйти в магазин за продуктами. Пятьдесят пять таких семей получили продуктовые наборы от общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия «Араз». Ее волонтеры привезли пятигорчанам все самое необходимое: картофель, лук, сахар, яйца, муку, макаронные изделия, крупы, чай, подсолнечное масло.

— Мы хотим и готовы помогать людям, — подчеркнул председатель АНКА «Араз» в Пятигорске Тахмасиб Зейналов. – Идея родилась совершенно спонтанно, очень активно в этой работе участвует наша молодежь – это больше 250 человек. Азербайджанцы подключились: кто-то деньгами, кто-то продуктами. Сейчас время непростое, и мы хотим хоть как-то поддержать земляков.

Активисты армянской общины города Пятигорска доставляют нуждающимся не только продукты, но и товары первой необходимости. Как нельзя кстати эта помощь пришлась людям с ограниченными возможностями здоровья. Уже более сотни пятигорских семей навестили волонтеры этой общины. Эстафета добра продолжается.