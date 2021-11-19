Обыск показал — в доме наркотики

В Пятигорске полицейские установили подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Пятигорску установлен 38-летний местный житель, который подозревается в незаконном хранении наркотических средств.

В ходе проведения обысковых мероприятий по месту жительства гражданина оперативники обнаружили и изъяли полиэтиленовые пакеты с содержимым серо-зеленого цвета.

Проведенная экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной – общей массой около шести килограммов.

В отделе полиции мужчина сознался в содеянном и пояснил, что хранил запрещенное вещество для личного употребления.

Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

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