Одна большая, дружная семья!

Юбилей сельского дома культуры, акция «Здравствуй, школа!», подведение итогов уборочной кампании, награды саамым активным местным жителям – сразу несколько важных событий отметили большой праздничной программой в поселке Нижнеподкумском.

Около местного ДК было многолюдно. Как большая, дружная семья, люди пришли на долгожданное мероприятие, чтобы отметить значимые события.

Что может быть важнее образования и воспитания детей? Конечно, это самое главное. Прозвенели первые звонки для пятигорских школьников. И многие из первоклассников пошли на уроки с рюкзаками и канцтоварами, которые они получили в подарок от Совета женщин Пятигорска в рамках акции «Здравствуй, школа!».

— Первое сентября для детей – это праздник, – уверена председатель Совета женщин столицы СКФО, депутат городской Думы Наталья Абалдуева, – И, конечно, мы провели свою традиционную акцию и помогли собраться в школу 300 ребятишкам из многодетных семей, в том числе и в поселке Нижнеподкумском, где мы завершили череду праздничных мероприятий.

В этом году Сельскому дому культуры в поселке исполнилось 55 лет! И его роль в жизни местных жителей трудно переоценить. Не одно поколение получило здесь творческое образование и духовное воспитание искусством. И сегодня ДК – центр культурного притяжения людей. С юбилеем дом культуры приехали поздравить почетные гости: председатель Думы Пятигорска, Людмила Похилько, председатель Совета женщин столицы СКФО, депутат городской Думы Наталья Абалдуева, депутаты Думы Пятигорска Лариса Карташова и Валерий Арустамов.

— Любой город и населенный пункт – это, прежде всего, люди, — отметила Людмила Похилько. – Здесь живут очень неравнодушные и трудолюбивые граждане, которые много работают на благо родного поселка. Сегодня я хочу поздравить вас с 55-летием Дома культуры и вручить благодарственное письмо его директору Надежде Созаруковой: за многолетний труд в этом замечательном учреждении. Поздравляю вас также с грядущим днем города и началом нового учебного года!

— Жизнь поставила Сельскому дому культуры и его директору две пятерки! — добавила Наталья Абалдуева.

Валерий Арустамов подчеркнул, что ездить в Пятигорск отсюда многим далековато и поэтому так важно, чтобы люди могли посещать культурные мероприятия и с пользой проводить свой досуг в поселке. А местный ДК охватывает творческой работой, как взрослых, так и детей.

В поселке вообще живут очень дружные семьи. Недавно своими силами здесь отремонтировали детскую площадку. Как рассказала Вера Бондарь, руководитель местного отделения Совета женщин Пятигорска, работали все – от мала, до велика. Теперь ребятам есть, где играть на красивых, ярких горках. Кстати, краску для косметического ремонта приобрел пятигорский женсовет. Всем, кто принимал участие в ремонте площадки, на празднике вручили благодарственные письма. Отдельно поблагодарили и наградили местных хлеборобов по итогам уборочной кампании.

Надежда Созарукова, директор МКУККТ Сельский дом культуры поселка Нижнеподкумский: «В юбилей хочу пожелать родному ДК процветания. Я работаю здесь с 1970 года. Многое уже сделано, но еще есть к чему стремиться. Требуется ремонт фасада и увеличение штата. Надеюсь, к нашим просьбам прислушаются».

Кстати: 15 сентября в поселке будет открыта памятная доска в честь 105-летия со дня рождения его первого директора Феофилакта Зубалова – на доме, где он жил.

Из первых уст

Лариса Карташова, депутат Думы Пятигорска: «Пятигорск знаменит не только курортными и историческими местами. Здесь есть и сельская местность и я, как депутат по избирательному округу поселков Нижнеподкумский, Средний Подкумок и станицы Константиновской, могу сказать, что земля эта ценна своими людьми – открытыми, искренними, душевными. Здесь очень приятно работать!».