Ограничительные мероприятия продлятся до 11 мая

Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание с руководителями регионов страны, посвященное противодействию распространению коронавирусной инфекции. В совещании принял участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Глава государства отметил, что в России удалось затормозить распространение эпидемии коронавируса. Как прозвучало, ежедневное число новых случаев выявления заболевания относительно стабилизировалось. Вместе с тем, возможный пик роста заболеваемости, по словам Президента, еще впереди.

– Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохраняются, и это может коснуться каждого, – подчеркнул Владимир Путин.

В этой связи глава государства заявил о принятии ряда дополнительных решений. В частности, действие ограничительных мероприятий продлится до 11 мая включительно. При этом главы регионов сохранят дополнительные полномочия, действующие на период ограничений, связанных с коронавирусом. Дальнейшие шаги поэтапного выхода из режимов ограничений будут приняты на основе рекомендаций и критериев, разработанных Правительством РФ совместно с Роспотребнадзором в срок до 5 мая. В зависимости от ситуации в конкретной территории, приступить к реализации данных рекомендаций регионы смогут с 12 мая. При этом Владимир Путин обратил внимание, что в каждом субъекте федерации разная эпидобстановка, и ограничения в регионах не будут сниматься одномоментно.

Также Президент России поручил Правительству РФ совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

По окончании совещания губернатор Ставрополья прокомментировал текущую ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе.

– В крае удалось избежать взрывного распространения коронавируса. Число заболевших прибавляется относительно небольшими цифрами, не перегружая систему здравоохранения. Динамика распространения инфекции на Ставрополье на 7 процентных пунктов ниже, чем в среднем по стране. За это – огромное спасибо всем землякам, кто ответственно соблюдает режим самоизоляции и стойко переносит этот непростой период. Благодаря вам мы выиграли время в борьбе с заболеванием, – сказал Владимир Владимиров.

В крае развернуто более 2,3 тысяч дополнительных инфекционных коек. В случае неблагоприятного развития событий возможно дальнейшее увеличение коечного фонда. Всего для оказания помощи пациентам с коронавирусом на Ставрополье перепрофилированы 12 больниц. Глава края отметил, что дальнейшие решения о поэтапном снятии ограничений после 11 мая будут приниматься исходя из текущей эпидемиологической обстановки.

– Если темпы распространения коронавируса снизятся, то решения о постепенном ослаблении ограничительных мер будут приниматься, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Губернатор также сообщил, что регион готов направить предложения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни. В том числе, он отметил необходимость введения моратория на повышение тарифов ЖКХ в июле текущего года.