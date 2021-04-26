Охрана труда – это важно

Правовой семинар, посвященный Всемирному дню охраны труда, прошел в Пятигорске. Участие в нем приняли сотрудники прокуратуры города, представители регионального отделения Фонда социального страхования и краевой организации Общероссийского профсоюза. В центре внимания — актуальные вопросы соблюдения законодательства в сфере труда и занятости в современных условиях. Как отмечали участники, в сложившейся сложной финансово-экономической ситуации, вызванной пандемией COVID-19, системный надзор за исполнением трудового законодательства относится к приоритетным. Такой надзор прокуратура города осуществляет во взаимодействии с органами власти, следственным комитетом, полицией, органами статистики, Государственной инспекцией труда в Ставропольском крае, налоговой инспекцией, а также службой судебных приставов.

Ежеквартально проходят заседания межведомственной рабочей группы по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, уплаты налога на доходы физических лиц, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и легализации трудовых отношений граждан. Организован ежедневный мониторинг и анализ информации о невыплате заработной платы, что позволяет изучить ситуацию на каждом таком предприятии, принять комплексные меры реагирования для устранения нарушений трудового законодательства и, в конечном итоге, восстановить нарушенные права трудового коллектива. Ведется также работа по проверке работодателей, которые, согласно сведениям Росстата, выплачивают заработную плату в размере ниже установленного МРОТ. Отдельное внимание уделяется выявлению фактов сокрытия сведений о наличии задолженности по зарплате. На особом контроле — деятельность конкурсных управляющих организаций-банкротов, имеющих задолженность по оплате труда.

В целом, в течение 2020 и за истекший период 2021 года прокуратурой города проведено 180 проверок своевременности и полноты выплаты работникам заработной платы, внесено 140 представлений об устранении нарушений сроков оплаты труда. По требованиям прокуроров 90 виновных должностных лиц привлечено к административной ответственности. Активно ведется исковая работа. В прошлом году в суды направлено 475 заявлений о выдаче судебных приказов на сумму более 3,5 млн. рублей. В результате принятых мер прокурорского реагирования полностью погашена задолженность по заработной плате в размере 7,8 млн. рублей. Эффективная организация прокурорского надзора, неукоснительное соблюдение прав граждан на оплату труда — необходимое условие предотвращения социальной напряженности в обществе,резюмировали участники семинара.