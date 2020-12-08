Они спасают жизни людей от COVID-19

COVID-19 – сегодня эту аббревиатуру знают во всем мире. Вирус угрожающе вторгся в нашу реальность. И человечеству осталось только одно – быстро учиться тому, как противостоять инфекции, чтобы спасать жизни людей. В столице СКФО работает ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн», где сегодня занимаются лечением больных коронавирусной инфекцией. Сотни людей сейчас могут с полной уверенностью заявить: здесь им спасли жизнь.

В перепрофилированном госпитале на 233 койки для лечения взрослого населения с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 имеется 56 точек с кислородной поддержкой, 26 высокопоточных аппаратов ИВЛ, 8 концентраторов с потоком до 10л/мин, применяется и неинвазированная ИВЛ.

— Ведутся работы по дополнительному кислородоснабжению на 50 точек, срок окончания работ — в декабре этого года, — рассказал начальник госпиталя Игорь Лобач. – Это увеличит нашу мощность в 2 раза.

По словам Игоря Николаевича, сейчас в госпитале 100 % загрузка. В «красной зоне» одновременно работают 80 человек. Они заступают на дежурство на 2 недели. Все это время персонал не покидает здание госпиталя. В нем на первом этаже, оборудовано общежитие для медицинских работников, питаются там же. Спустя указанный срок их сменяют следующие 80 сотрудников, а вся предыдущая смена проводит 14 дней дома, на самоизоляции, после чего вновь приступает к работе на 14 дней. Такой вот напряженный график. Но он необходим, чтобы не допускать распространения коронавирусной инфекции.

Как рассказал заместитель начальника госпиталя по медицинской части Анатолий Дулов, учреждение действует по указанному профилю со 2 мая 2020 года. За это время из медицинского персонала 12 человек заболели COVID-19. По всем случаям были предоставлены все необходимые документы для получения этими людьми положенных им выплат. Также регулярно происходит начисление всем работникам «красной зоны» без исключения так называемых президентских стимулирующих выплат. «По этим вопросам не было ни одной жалобы», — отметил Анатолий Дулов.

Игорь Лобач рассказал, что сначала рост числа заболевших пришелся на май-июнь. Затем в июле-августе наблюдался незначительный спад. Но с сентября количество поступающих больных вновь увеличилось, и надежды на снижение пока нет. Лечение пациентов, в среднем, проходит 2 недели. Все зависит от их состояния.

Как рассказал Игорь Николаевич, у каждого поступившего пациента берут мазок ПЦР, смотрят результаты КТ. Назначают лечение. Выписка происходит после того, как придет первый отрицательный результат ПЦР, и при удовлетворительном состоянии человека. Далее он должен находиться на самоизоляции до того момента, как будет получен второй отрицательный результат ПЦР. Если у человека нет возможности изолироваться на дому, он продолжает лечение в госпитале. На сегодняшний день здесь еще не было ни одного случая, когда приходилось бы лечить человека, повторно заразившегося COVID-19.

Пациенты обеспечены питанием. Для тех, у кого диабет, предусмотрено 6 приемов пищи в сутки. Остальные люди получают 3 основных приема пищи и 2 дополнительных в день.

Это важно знать:

Лечение вирусной инфекции необходимо начинать с противовирусных препаратов.

• В случае ухудшения состояния на фоне сопутствующей патологии (эндокринологической, сердечно-сосудистой, легочной и т.д.) добавляются антикоагулянты, противовоспалительные и гормональные препараты, запас которых имеется в аптеке госпиталя.

• В случае ухудшения состояния на фоне сопутствующей патологии (эндокринологической, сердечно-сосудистой, легочной и т.д.) добавляются антикоагулянты, противовоспалительные и гормональные препараты, запас которых имеется в аптеке госпиталя. Таблетированное, внутримышечное или внутривенное введение медикаментов проводится с учетом рекомендаций МЗ РФ и МЗ СК.

В случае бактериальных осложнений назначаются антибиотики, запас которых также имеется в аптеке госпиталя.

В тяжелых случаях показано лечение кислородом.

Лечение согласуется с ведущими специалистами Минздрава Ставропольского края.

Каждому поступившему пациенту назначается индивидуальная схема лечения, в соответствии с тяжестью его состояния. Специалисты госпиталя непрерывно работают в тяжелых условиях большого количества случаев инфицирования населения над наиболее быстрым и качественным оказанием помощи.

От благодарных пациентов

Надежда Леонова, Пятигорск: «Заведующий Вячеслав Пономарев – очень хороший доктор, заходит, спрашивает о состоянии. Ольга Крехова — вообще врач от Бога, внимательна к каждой мелочи. Персонал, начиная от заведующего и заканчивая санитарками, заботливые, добрые, участливые люди. Хорошие профессионалы, быстро лечат, подбирают лекарства. Хотя нас лежит примерно по 50 человек на этаже, все успевают. А им так тяжело, ведь они все время находятся в этих специальных костюмах. Еда хорошая, еще и перекусы. Все просто отлично».

Пациенты ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн» выражают благодарность коллективу учреждения. В особенности: заведующему отделением (стационар № 4) Пономареву Вячеславу Иосифовичу; врачам: Креховой Ольге Владимировне, Муравской Елене Юрьевне, Успановой Алвире Фазловне, Батчаевой Марьям Айтеновне, Перевицкой Елене Петровне; медицинским сестрам: Кирилиной Елене Михайловне, Пятковой Елене Юрьевне, Воропиновой Наталье Владимировне, Романцевой Светлане Георгиевне, Хачко Ксении Андреевне, Федченко Анне Игоревне, Науржановой Оксане Альбертовне, Мамаян Диане Александровне, Боробиной Анастасии Николаевне, Христенко Екатерине Александровне, Рыбак Людмиле Ивановне и Муханиной Любови Анатольевне; санитаркам Качановой Ольге Николаевне, Патлаховой Людмиле Григорьевне, Мартыненко Лидии Владимировне и Ворониной Ольге Александровне.