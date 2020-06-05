Онлайн, но с улыбками, слезами и теплыми словами

«Последний звонок» звучит в эти дни для пятигорских выпускников. Пусть и не в родном школьном дворе, в присутствии любимых учителей и растроганных родителей, пусть без традиционного вальса и запуска воздушных шаров в небо. Пусть всего лишь в режиме онлайн, но, как и всегда, — с улыбками, слезами на глазах, теплыми словами и надеждой на лучшее будущее.

Каждая школа заранее подготовила свой видеоролик, в котором к ребятам обращается директор, учителя, классные руководители и родители. Слова благодарности взрослым наставникам и одноклассникам записали и ученики, конечно. Строгого сценария ни у кого не было. Каждый записывал то, что на душе. Кто-то подошел к вопросу творчески и даже умудрился в масках станцевать и записать на видео вальс.

А выпускники СОШ № 12 и вовсе не усидели дома, решим напоследок сделать директору и учителям необычный подарок. Ребята цветным мелом расписали школьный двор. Так и написали: «Ушли, не попрощавшись. Коронный выпуск». Инициаторами трогательного сюрприза стал 11 «А», но и 11 «Б» идею поддержал.

— Ребята сделали нам сюрприз, мы даже не догадывались об их идее. Конечно, очень расстроились. Очень хороший выпуск, все ребята дружные, успешно учились. Хотелось организовать для них настоящий праздник. но и в онлайн-формате мы постарались соблюсти традицию. Будут и поздравления, и наставления, и трогательные моменты. Да и потом мы всегда будем рады видеть ребят в стенах нашей школы, — прокомментировала Анна Понамарева, директор СОШ № 12.

Основной этап государственной итоговой аттестации состоится с 3 по 23 июля. А 27 июня пройдет Всероссийский онлайн-выпускной.

Как рассказала начальник управления образования администрации Пятигорска Наталья Васютина, из 900 выпускников 2020 года, планируют поступать в вузы, а значит и будут сдавать ЕГЭ 850 ребят. 50 человек приняли решение просто получить аттестат о среднем общем образовании.