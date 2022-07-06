Опасная, но благородная миссия

В Мариуполь и Мелитополь, а также на освобожденные территории Запорожья казаки Горячеводской общины доставили гуманитарную помощь, собранную пятигорчанами. Ранее колонна из 15 машин, возглавляемая атаманом Терского казачьего войска, помощником полпреда РФ в СКФО Виталием Кузнецовым, отправилась в Донбасс с продуктами питания, водой и предметами первой необходимости. В формировании гуманитарного груза также приняли участие священники Русской православной церкви и представители Духовного управления мусульман Республики Дагестан.

Сегодня территории Донецкой и Луганской народных республик и юг Запорожской области, который находится под контролем вооруженных сил РФ, подвергаются обстрелам украинских националистических группировок. Поэтому и миссия у наших казаков была опасная, хотя и благородная.

— Пока ехали туда, любовались мирными пейзажами Ставропольского края и Ростовской области: радовали глаз живописные села, хутора и деревеньки, современные города и, конечно же, поля, где зреет будущий урожай. Но когда пересекли границу с ДНР, картина резко изменилась: мы увидели обугленные дома и сгоревшую военную технику, повсюду царили разруха и запустение. Стало понятно: здесь очень нужна наша помощь, — рассказал атаман Горячеводской казачьей общины, депутат Думы Пятигорска Владимир Савченко.

Горячеводские казаки в колонне Терского войска везли несколько тонн бутилированной воды. Как пояснил горячеводский атаман, отступая, нацисты уничтожают всю инфраструктуру, в том числе очистные сооружения, системы электро— и водоснабжения, бросают отраву в колодцы, распыляют ядохимикаты вблизи природных родников.

В областях, где были станичники, мало чистой воды, и местное население в июльскую жару страдает от жажды.

Конечно, продуктов питания на территориях, которые постоянно находятся под обстрелом, тоже не хватает. Донецкие и луганские земли плодородные, но многие поля заминированы. Разминировать их под огнем вражеской артиллерии очень сложно и проблема с питанием все еще остается.

Сначала казаки заехали в Мариуполь — самый пострадавший от бандеровцев город, передали местным жителям воду и макароны. У Никольского собора выгрузили продукты и вещи — здесь организованы пункты помощи нуждающимся. Ребятишек Володарской детской больницы станичники порадовали сладостями. В медучреждение также завезли продукты питания. В Мичуринском госпитале, где проходят лечение раненые бойцы российской армии, оставили воду, крупы, консервы. Часть гуманитарной помощи казаки раздали мирным жителям близлежащих сел и деревень.

В тот же день терцам удалось встретиться и пообщаться с казаками Запорожья. Начальник территориальной казачьей обороны с позывным Кум передал привет с наилучшими пожеланиями от запорожцев всем читателям газеты «Пятигорская правда».

По дороге наши казаки обогнали танковую колонну, остановились и поговорили с бойцами вооруженных сил РФ, поделились продуктами и сфотографировались на память.

Ночевать терцы решили в Мелитополе. По словам атамана Владимира Савченко, под утро проснулись от грохота разрывающихся снарядов. Позже стало известно, что дважды (около 3:00 и 4:45) украинская сторона нанесла удары по мирному городу из реактивной системы залпового огня большой дальности.

— На рассвете мы увидели зарево пожаров и черный густой дым. Быстро собрались и поехали в центр города, где располагался военный штаб. Паники не было, все занимались своим делом: сотрудники МЧС были задействованы в тушении пожаров, офицеры штаба готовили груз к отправке на передовую. Мы подоспели вовремя. Выгрузили продовольствие и вещи, а также мед и сало для казачьих частей. И чувством исполненного долга отправились домой, — завершил свой рассказ Владимир Савченко.

К сведению

В Донбасс и на юг Запорожья терцы привезли более 70 тонн продуктов и предметов первой необходимости. Гуманитарную помощь собирали как сами казаки, так и жители региона. Особенно помогла Пятигорская и Черкесская епархия: крупы, макаронные изделия, тушенка, печенье, конфеты —

всего более 7 тонн.

Существенный вклад внесла и способствовала значительному увеличению объема гуманитарного груза депутат Думы Пятигорска, достойная пятигорчанка и женщина, которой нельзя не восхищаться, — Татьяна Арсентьевна Чумакова. Благодаря ее доброму и чуткому сердцу у ребятишек Донецкой народной республики появились игрушки, новые вещи и сладости, а в рационе раненых бойцов, которые лечатся в госпиталях, — сырокопченые колбасы.

Важно

Казаки Горячеводской общины благодарят главу города Пятигорска Дмитрия Ворошилова и местное отделение партии «Единая Россия» за поддержку и деятельное участие в сборе гуманитарного груза. Также станичники выражают признательность за отзывчивость неравнодушным пятигорчанам

Ж. В. Гончарову, А. В. Соломко, А. А. Торину, В. М. Лоскутову, Евгению и Юлии Шакула,

С. А. Павлову и В. И. Раздобудько.

Кстати

Пятигорские ребятишки передали для солдат рисунки с яркими красками жизни, которые напомнят военнослужащим о том, ради чего они сражаются.

Комментарий

Тимофей Деревянко, депутат Думы Пятигорска, казак Горячеводской общины:

— Во время поездки много общались с людьми, видели положительные изменения там, где мы были раньше. Мариуполь поднимается из руин.

На освобожденной территории Запорожской области параллельно с разминированием полей началась уборочная кампания. Ожидается хороший урожай зерновых. А детишек Мелитополя повезут отдыхать в Крым.

Жизнь продолжается, Донбасс и Запорожье возрождаются благодаря помощи России.