«Open Summer Skate Fest» — в Пятигорске!

25 июля в Пятигорске пройдет фестиваль «Open Summer Skate Fest». Участником может стать каждый, кто любит скейтбординг и кому интересна атмосфера улиц. Мероприятие состоится в скейт-парке в районе Новопятигорского озера (парк Победы) с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

• 16:00 — Регистрация и сбор гостей

• 16:30 — Раскатка

• 17:00 — Старт контеста

Что ждет гостей?

• Skate Jame Session • Best Trick Kicker Ramp

• Best Trick Rail