«Open Summer Skate Fest» — в Пятигорске!

Июль 20, 2021 Главные новости, Молодежь, Пятигорская Правда 0 200

25 июля в Пятигорске пройдет фестиваль «Open Summer Skate Fest». Участником может стать каждый, кто любит скейтбординг и кому интересна атмосфера улиц. Мероприятие состоится в скейт-парке в районе Новопятигорского озера (парк Победы) с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

16:00 — Регистрация и сбор гостей

16:30 — Раскатка

17:00 — Старт контеста

Что ждет гостей?

Skate Jame Session • Best Trick Kicker Ramp

Best Trick Rail

Также у участников будет возможность пообщаться с профессиональным скейтбордистом в дисциплине даунхилл – Антоном Звягинцевым и получить призы, которые приготовили организаторы. Участие бесплатное. Предусмотрена возможность открытой регистрации участников на месте проведения, но заполнение формы заранее позволит ускорить процесс. Заполнить форму можно по ссылке https://forms.yandex.ru/u/60f520edf54d97796c358b74/

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