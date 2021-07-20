«Open Summer Skate Fest» — в Пятигорске!

25 июля в Пятигорске пройдет фестиваль «Open Summer Skate Fest». Участником может стать каждый, кто любит скейтбординг и кому интересна атмосфера улиц. Мероприятие состоится в скейт-парке в районе Новопятигорского озера (парк Победы) с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.
• 16:00 — Регистрация и сбор гостей
• 16:30 — Раскатка
• 17:00 — Старт контеста
Что ждет гостей?
• Skate Jame Session • Best Trick Kicker Ramp
• Best Trick Rail
Также у участников будет возможность пообщаться с профессиональным скейтбордистом в дисциплине даунхилл – Антоном Звягинцевым и получить призы, которые приготовили организаторы. Участие бесплатное. Предусмотрена возможность открытой регистрации участников на месте проведения, но заполнение формы заранее позволит ускорить процесс. Заполнить форму можно по ссылке https://forms.yandex.ru/u/60f520edf54d97796c358b74/