Оперативный штаб Пятигорска временно возглавил Дмитрий Ворошилов

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм опубликовал сегодня пост, в котором оценил эффективность принятых в Пятигорске карантинных мер, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Пятигорск уже почти неделю на карантине.

Лев Николаевич Травнев, оперативный штаб под его руководством быстро выстроили необходимую работу — по ограничению передвижения в городе, въезда и выезда из него, выдаче пропусков, дезобработке и так далее.

Все это дает результат.

Динамика распространения болезни в городе резко снизилась.

Труд серьезный, напряженный, но люди, которые его выполняют — не из железа.

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Лев Николаевич проинформировал меня, что состояние его здоровья ухудшилось.

К счастью, речь не о коронавирусе.

Но надо пройти обследования, уйти на больничный на несколько недель.

Я это решение поддержал.

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Руководство Пятигорском, оперативным штабом муниципалитета временно будет возложено на Дмитрия Юрьевича Ворошилова.

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Мы переводим его в город с поста заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

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Это опытный управленец, который ранее проработал в Пятигорске много лет и хорошо город знает.

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Сегодня я переговорил с Л.Н.Травневым, встретился с Д.Ю.Ворошиловым.

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Поставил задачу быстро организовать передачу дел, сохраняя высокую эффективность мероприятий по карантину и устойчивость работы всех городских служб.

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Все обязательства городской власти перед людьми несмотря ни на что должны выполняться в полном объеме!»