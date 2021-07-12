Оплачивайте штрафы вовремя

С 19 по 28июля 2021 года на территории обслуживания Минераловодского ЛУ МВД России на транспорте проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», целью которого является организация мероприятий по взысканию административных штрафов, наложенных представителями органов внутренних дел, с лиц, уклоняющихся от их уплаты в установленном законом порядке, а также по привлечению тех, кто не внес штраф в установленный срок, к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КРФ об АП.

При отсутствии документа, свидетельствующего о погашении взыскания, по истечении срока, отведенного законодательством РФ на добровольную уплату, должностные лица, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренным федеральным законодательством. Кроме того, они принимают решение о привлечении таких людей к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного, но не менее одной тысячи рублей, административный арест на срок до пятнадцати суток либо обязательные работы — до пятидесяти часов, а также наложение ареста на имущество.

Призываем жителей Пятигорска вовремя оплачивать штрафы во избежание дальнейших последствий!