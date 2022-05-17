Определены особенности проведения в 2022 году ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

Прокуратура Пятигорска разъясняет, что 13.04.2022 издан Приказ Минпросвещения России N 230, Рособрнадзора N 515 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году».

Установленные документом особенности распространяются на граждан, в том числе иностранных, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями иностранных государств:

находящихся в РФ и осваивающих имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного общего и среднего общего образования, зачисленных в организации, осуществляющие образовательную деятельность;

находящихся в иностранных государствах и осваивающих имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории РФ, а также вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования или самообразования с применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий.