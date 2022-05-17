Определены особенности рассмотрения дел по признакам нарушения законодательства при размещении рекламы в сети Интернет

Май 17, 2022 Право и закон, Пятигорская Правда 0 123

Прокуратура Пятигорска разъясняет, что Постановлением Правительства РФ от 07.05.2022 N 827внесены изменения в Правила рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.

Предусмотрен порядок действий при поступлении в антимонопольный орган заявления Роскомнадзора о принятии решения о запрете на распространение рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, на информационном ресурсе иностранного лица и включении информации о таком решении в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети «Интернет» на территории РФ, в соответствии с Федеральным законом «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации» и при выявлении и фиксации антимонопольным органом факта распространения рекламы, содержащей признаки нарушения части 10.4 статьи 5 и (или) пункта 11 статьи 7 Федерального закона «О рекламе».

Предусмотрены сокращенные сроки рассмотрения указанной категории дел, особенности вынесения предписания о прекращении нарушения законодательства РФ о рекламе.

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