Опыт информационных технологий — пятигорчанам

В Пятигорске изучают опыт и предложения белгородской «Фабрики информационных технологий».

IT-продукты могут найти применение в школах Пятигорска, а также в сфере туризма, культуры, спорта и дорожного хозяйства. Важно, что в рамках концепции Умного города все разработанные технологии, форматы и продукты легко интегрируются в уже сложившиеся схемы. То есть нет необходимости отказываться от привычных и удобных IT-продуктов, чтобы попробовать новое. Семинары, обучающие сотрудников учреждений культуры работе в соцсетях, развитие системы автоматизированных парковок, цифровизация комбинатов школьного питания, организация онлайн-трансляций, контентное и методологическое сопровождение культурных событий, продвижение проектов в сфере событийного и спортивного туризма — эти и другие аспекты и перспективы возможного сотрудничества обсудили сегодня на утреннем совещании у главы Пятигорска. В ближайшее время специалисты «Фабрики информационных технологий» дистанционно проведут презентацию нескольких своих IT-продуктов для конкретной целевой аудитории. Вполне возможно, опыт белгородцев заинтересует и другие муниципалитеты Ставропольского края.