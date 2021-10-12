Организационные вопросы в работе

Дума Пятигорска нового созыва внесла корректировки в городской бюджет, утвердила составы комиссий, решила ряд имущественных и организационных вопросов. Внесены также изменения в Прогнозный план приватизации на текущий год. Определены принципы и порядок формирования городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Кроме того, на сегодняшнем внеочередном заседании Думы решением депутатов передано в безвозмездное пользование общественной организации «Тепло сердец» (она объединяет родителей детей-инвалидов) имущество, находящееся в муниципальной собственности.

Источник: http://www.pyatigorsk.org/22297

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