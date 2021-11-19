Осень в объективе юных художников Пятигорска

Итоги первого открытого городского конкурса видеороликов «Осенние мотивы» подвели сегодня в Пятигорске.

Придумали этот замечательный конкурс в Детской художественной школе столицы СКФО. Как рассказала директор учреждения Галина Рукавкова, раньше в школе проводили только конкурсы рисунков и поделок. А видео ролики сегодня актуальны, как никогда. Особенно в молодёжной среде. Многие воспитанники увлекаются их созданием, например, в социальных сетях. Вот и решили педагоги ДХШ дать возможность детям творчески реализовываться в этом направлении тоже.

Так как это первое такое состязание, то свои работы прислали всего 25 человек. Требование — не длиннее одной минуты. Ребятам было рекомендовано включить в ролик не только видео, но также рисунки, наложить музыку. В итоге получились классные и очень разные работы.

В одной из номинаций первое место заняла Алена Клишина (11 лет, СОШ 28):

— Мой ролик — про поездку с родителями в Архыз. Я не только сняла красоту природы, но и выставила там рисунки — как я ловила рыбу и поймала форель, изобразила ущелья, читала стихи. Честно говоря, мне хотелось победить, и я очень рада, что моя работа заняла первое место.

Победители и призеры получили подарки. Руководство школы объявило, что теперь этот конкурс станет традиционным. Затем участники торжественного мероприятия прослушали лекцию Александры Ягушевской об искусстве.