Основная часть дорожного ремонта завершится в мае

В Пятигорске основной объем дорожного ремонта будет выполнен к началу мая. Задачу, поставленную перед муниципалитетами Губернатором Владимиром Владимировым в ходе прямой линии, город готов выполнить. Ведь в этом году он первым в регионе приступил к сезонному ремонту дорог — как крупных магистралей, так и небольших, но важных для городской логистики улиц.

К сожалению, погода пока не всегда позволяет дорожникам работать в полную силу, но сухие и теплые дни рабочие используют по максимуму. Уложили асфальт на первом отрезке проспекта Калинина (здесь запланирован немалый объем ремонтных работ), латочный ремонт идет и на Бештаугорском шоссе.

«Нарастить темп пока не получается, все-таки мешают дожди, но с улучшением погодных условий техника будет выходить на всё большее количество пятигорских улиц», — заверил горожан на своей Инстаграм-странице глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Стартует долгожданное обновление дорог и в Горячеводске. Многие улицы поселка ремонтной техники не «видели» десятилетиями. В этом году здесь запланировано асфальтирование 17 улиц. Большой объем работ запланирован по грейдированию дорог города с гравийным покрытием. В целом, дорожный ремонт в крае стал одной из важных тем прямой линии, которую провел сегодня вечером глава региона Владимир Владимиров. Всего на Ставрополье в 2021 году планируется привести в нормативное состояние 574 километра дорог, из которых 285 километров — автотрассы местного значения.