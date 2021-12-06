Остерегайтесь мошенников

В рамках акции «Участковый в каждый дом» в Пятигорске прошло профилактическое мероприятие «Пятигорск без мошенников».

Участковые уполномоченные вместе с представителями отдела молодежи администрации города столицы СКФО вышли на одну из самых оживленных улиц города, где проводили с прохожими разъяснительные беседы о видах мошеннических действий в сфере IT-преступлений.

Злоумышленники придумывают все новые и новые способы легкой наживы, так что жители города должны быть бдительными и внимательными. Необходимо помнить, что лучше перепроверить информацию, которую вам дали по телефону, в достоверном источнике.