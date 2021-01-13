Осторожно! Дистанционные мошенники!

Дистанционные мошенничества происходят ежедневно, жертвами преступников становится огромное число людей. С развитием технологий злоумышленники становятся все более изобретательными. Сегодня жертвами мошенников все чаще оказываются не только пожилые люди, но и молодые граждане или граждане среднего возраста, имеющие высшее образование.

Три самых распространенных способа мошенничества:

«Ваша карта заблокирована»

Абоненту звонят якобы из банка и предлагают бесплатно позвонить на определенный номер для получения подробной информации. Когда жертва звонит, ей сообщают, что на сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел сбой, и затем просят сообщить номер карты, код. На самом деле злоумышленнику нужны только номер карты и пин-код. Как только он получает доступ к данным, деньги похищаются.

«Совет для граждан: никому не сообщайте данные карты. Сотрудники банка знают эти данные без вас. Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать пин-код. Чтобы проверить поступившую информацию, если возникли сомнения, необходимо позвонить в банк, в клиентскую поддержку».

Получение выигрыша

Любая просьба перевести денежные средства для получения выигрыша должна насторожить вас. Помните, что выигрыш в лотерею влечет за собой налоговые обязательства, но порядок уплаты налогов регламентирован действующим законодательством и не осуществляется посредством перевода денежных средств на электронные счета граждан и организаций или т.н. «электронные кошельки».

Будьте бдительны и помните о том, что для того, чтобы что -то выиграть, необходимо принимать участие в розыгрыше. Все упоминания о том, что ваш номер является «счастливым» и оказался в списке участников лотереи, являются, как правило, лишь уловкой для привлечения вашего внимания.

Размещение объявлений о продаже

Один из популярных способов мошенничеств, основанных на доверии связан с размещением объявлений о продаже товаров на электронных досках объявлений и интернет-аукционах. Как правило, мошенники привлекают своих жертв заниженными ценами и выгодными предложениями и требуют перечисления предоплаты путем перевода денежных средств на электронный кошелек.

Благоразумие поможет и здесь. Внимательно изучите объявление, посмотрите информацию о лице, разместившем его. Если торговая площадка имеет систему рейтингов продавцов, изучите отзывы, оставленные другими покупателями, не забывая, однако, о том, что преступники могут оставлять положительные отзывы о себе, используя дополнительные учетные записи. Воспользуйтесь Интернет-поиском. Иногда достаточно ввести в форму поиска телефонный номер или сетевой псевдоним продавца для того, чтобы обнаружить, что эти данные уже использовались в целях хищения денежных средств и обмана покупателей.