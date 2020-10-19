Осторожно, фейк!

Губернатор Владимир Владимиров опроверг очередной фейк, появившийся на фоне пандемии коронавируса. На этот раз речь идет о грабителях, якобы раздающих людям маски, пропитанные наркотическим веществом. Согласно распространяемой в соцсетях информации хозяина просят примерить маску, чтобы удостовериться, подошел ли размер. После чего человек теряет сознание, и в это время происходит ограбление.

«Когда авторы это писали, видимо, забыли, что все одноразовые маски сшиты по одному лекалу. И мерить их совершенно бессмысленно», — пояснил губернатор Ставрополья.

Владимир Владимиров подчеркнул, что волонтеры оказывают помощь тем, кто в ней нуждается — в первую очередь пожилым людям.

«Примерять маски они просить вас точно не будут», — заверил глава края.

Случаев мошенничества, которое описывается в этом послании, на Ставрополье не зафиксировано. Если есть сомнения, кто именно звонит в вашу дверь — волонтер или нет, можете обратиться в кол-центр общественного волонтерского центра края по телефону: 8 800 100 93 23.

Ранее губернатор опроверг слух о принудительной вакцинации от коронавируса «секретным препаратом». Владимиров призвал ставропольцев пользоваться только информацией из официальных достоверных источников.