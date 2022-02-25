Осторожно! Новые виды мошенничества!

Законодательство разъясняет помощник прокурора Пятигорска Георгий Попов:

«На протяжении последних нескольких лет не снижается уровень преступлений, связанных с хищением неустановленными лицами денежных средств с банковских карт и счетов. Мошенники изобретают новые способы хищений, поэтому количество таких преступлений не снижается.

Так, в последнее время правоохранительными органами регистрируются преступления, которые совершаются неустановленными лицами под видом сотрудников правоохранительных органов, работников компаний, осуществляющих возврат страховых накоплений, а также организаций, осуществляющих выплаты населению и др.

В первом случае, мошенник представляется следователем, сотрудником управления по борьбе с экономическими преступлениями, либо иным представителем правоохранительных структур, и сообщает потерпевшему о расследовании преступления, связанного с оформлением на его имя кредита преступниками. Согласно схеме потерпевший должен сходить в банк либо иным способом завершить оформление кредита и в целях спасения денежных средств от мошенников перевести их на указанные им счета, якобы подконтрольные оперативным сотрудникам.

Также, весьма распространен способ мошенничества, когда потерпевшему на мобильный телефон или электронную почту приходит сообщение о начислении возврата страховых начислений, но из-за возникших проблем с переводом не получается провести его в автоматическом режиме. В этом сообщении содержится просьба завершить оформления возврата вручную, для чего необходимо нажать кнопку «Оформить возврат» и далее следовать инструкции. Как только, введенный в заблуждение выполняет указанное действие, лжесотрудники беспрепятственно получают доступ к банковскому счету потерпевшего.

Для данного способа характерны, также, предложения по оказанию помощи в оформлении пособий или президентских выплат, положенных различным категориям граждан, например пенсионерам, родителям школьников, родителям детей определенного возраста и др.

Необходимо помнить, что сайты банков и портала «Госуслуги» могут быть очень похожи на оригинальные. Как только потерпевший на таких сайтах-двойниках введет данные банковской карты или счета, денежные средства с них будут списаны.

Участились случаи, когда потерпевшему сначала звонит мошенник, которого тот легко вычислил, либо на телефон приходит явно мошенническое СМС-сообщение. Затем, ему звонит неизвестный, представляется сотрудником банка и сообщает, что им зафиксирован звонок или СМС мошенника. В процессе разговора неизвестный выясняет данные банковской карты, при этом, зачастую, даже сам частично их называет, а также просит перевести хранящиеся на счету денежные средства на якобы безопасные счета или оформить кредит, чтобы его не оформили мошенники.

На все эти уловки ежедневно попадаются сотни граждан. Способы мошенничеств разнообразны, постоянно меняются и появляются новые.

Однако, проявив элементарную бдительность, потерю денег можно избежать. Для этого необходимо успокоиться, и, не поддаваясь панике, задать злоумышленнику ряд уточняющих вопросов: попросить повторить название банка, в котором он работает, назвать контактный телефон его руководителя, службы безопасности. Либо прервать разговор и проверить данные, сообщенные лжеработником, через сеть Интернет, а также выяснить реальность противоправных операций с банковским счетом, позвонив по единому номеру оператора своего банка или по номеру телефона, указанному на банковской карте.В случае, если мошенникам все же удалось похитить денежные средства с банковской карты или счета, необходимо сразу же обратиться в органы полиции. При этом, сумма материального ущерба не имеет значения. Сотрудники полиции обязаны зарегистрировать такие сообщения и произвести по ним соответствующие процессуальные действия. Необходимо помнить, что отказ сотрудника полиции в регистрации таких сообщений и заявлений является не законным».