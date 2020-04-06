Осторожно, вам звонят мошенники!

В полицию Пятигорска продолжают поступать обращения местных жителей, обманутых злоумышленниками по телефону или в интернете. В разговоре аферисты поясняют потерпевшим, что с их банковской картой возникла проблема. В одном случае – это несанкционированное списание, в другом, пугают якобы оформленными на них кредитами, в третьем — попыткой взлома личных кабинетов.

К примеру, женщине, 1985 года рождения позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и под предлогом блокировки несанкционированной покупки, убедил последнюю сообщить коды подтверждения, пришедшие ей на телефон, после чего с карты потерпевшей были похищены денежные средства в размере более 40 тысяч рублей. Заявитель, утверждала, что о подобных случаях мошенничества была осведомлена из СМИ.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, сообщает пресс-служба городской полиции.

ОМВД России по Пятигорску предупреждает граждан, что банковские работники никогда не звонят клиентам и не просят контрольную информацию по картам, а также требуют не переводить деньги для их сохранности. Если с вашей картой возникли какие-либо проблемы, позвоните на горячую линию банка и получите помощь настоящего специалиста.

Обо всех фактах мошенничества незамедлительно сообщайте в городской отдел полиции по телефонам (8793) 33-10-30, 02, 102 (с мобильного).