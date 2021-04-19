Отбор кандидатов начат

Апрель 19, 2021 Политика, Пятигорская Правда 0 24

Партия «Единая Россия» начинает отбор кандидатов для выдвижения в Думу города Пятигорска, Думу Ставропольского края и Государственную Думу Российской Федерации. Запущена процедура предварительного голосования, каждый желающий может проголосовать через Интернет.  Сделать это можно следующим образом:

  • 19 апреля на сайте pg.er.ru откроется регистрация избирателей, которые будут голосовать онлайн
  • Для того чтобы стать таким избирателем, на сайте pg.er.ruнажмите кнопку «ХОЧУ ПРОГОЛОСОВАТЬ»
  • Авторизуйтесь через учетную запись портала «Госуслуги» и введите номер телефона, для того чтобы подтвердить вход через SMS-код
  • Дайте согласие на обработку данных
  • Введите адрес прописки, далее система прикрепит вас к избирательному участку и сформирует личный кабинет
  • В течении 24 часов пройдет полная проверка данных, по ее итогу вы получите SMS
  • Доступ к бюллетеням и голосованию откроется 24 мая. На голосование у вас будет 7 дней, до 30 мая включительно

Принимайте участие в предварительном голосовании «Единой России», сделайте свой выбор!

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