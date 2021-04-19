Отбор кандидатов начат

Партия «Единая Россия» начинает отбор кандидатов для выдвижения в Думу города Пятигорска, Думу Ставропольского края и Государственную Думу Российской Федерации. Запущена процедура предварительного голосования, каждый желающий может проголосовать через Интернет. Сделать это можно следующим образом:

19 апреля на сайте pg.er.ru откроется регистрация избирателей, которые будут голосовать онлайн

Для того чтобы стать таким избирателем, на сайте pg.er.ruнажмите кнопку «ХОЧУ ПРОГОЛОСОВАТЬ»

Авторизуйтесь через учетную запись портала «Госуслуги» и введите номер телефона, для того чтобы подтвердить вход через SMS-код

Дайте согласие на обработку данных

Введите адрес прописки, далее система прикрепит вас к избирательному участку и сформирует личный кабинет

В течении 24 часов пройдет полная проверка данных, по ее итогу вы получите SMS

Доступ к бюллетеням и голосованию откроется 24 мая. На голосование у вас будет 7 дней, до 30 мая включительно

Принимайте участие в предварительном голосовании «Единой России», сделайте свой выбор!