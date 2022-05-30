Отдел МВД России по городу Пятигорску приглашает поступить на службу ворганы внутренних дел РоссийскойФедерации

Общие требования, предъявляемые к кандидатам на службу: гражданство Российской Федерации; возраст не старше 30 лет; наличие среднего полного образования (для должностей среднего начальствующего — не ниже среднего профессионального образования); отсутствие судимости; способность по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ СОТРУДНИКА ОВД: возможность выхода на пенсию при выслуге 20 лет службы в органах внутренних дел; стабильное и своевременное денежное довольствие от 20 000 рублей; возможность бесплатного обучения в высших образовательных организациях системы МВД; ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 до 60 дней; обязательное государственное страхование жизни и здоровья; бесплатное медицинское обслуживание; при нахождении на лечении денежное довольствие сохраняется; санаторно-курортное обеспечение сотрудника и членов его семьи.

Вакантные должности имеются в следующих подразделениях: участкового уполномоченного полиции; следователя следственного отдела; полицейского патрульно-постовой службы и других.

Для справок и собеседования обращаться по адресу: г.Пятигорск, улица Дунаевского, 3 каб. № 322, либо по телефону 36-91-47, с 09.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья.