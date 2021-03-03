Отдел полиции Пятигорска занял первое место в крае по ведомственной экспертной оценке

Экспертная оценка формируется на основе оценок, выставленных по направлениям деятельности подразделений МВД, полученных в рамках осуществления зонального контроля.

Важное значение при этом имеют результативность выполнения возложенных полномочий, обеспечение прав и законных интересов граждан, состояние законности и служебной дисциплины среди личного состава, а также соответствие организации деятельности подразделения складывающейся оперативной обстановке.

В минувшем году в Пятигорске зарегистрировано более 3000 преступлений. Чаще всего в городе совершались кражи и мошенничества.

Зарегистрировано свыше 430 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из незаконного оборота изъято около 16 кг наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ.

За год пятигорскими полицейскими выявлено более 1000 лиц, совершивших преступления. Так, сотрудниками уголовного розыска раскрыты все тяжкие и особо тяжкие преступления против личности – убийства, изнасилования, причинения тяжкого вреда здоровью. Работая по заявлениям граждан, полицейские раскрыли преступления против собственности – в 100% случаев установлены подозреваемые в грабежах с проникновением, хулиганствах, раскрыты практически все разбои, грабежи.

Хороших результатов по итогам работы за прошлый год достигло подразделение экономической безопасности и противодействия коррупции. Его сотрудниками выявлено на треть больше по сравнению с прошлым годом преступлений коррупционной направленности. Осуществлялся контроль за целевым расходованием бюджетных средств, по результатам проверок выявлено свыше 10 преступлений этой категории.

Большое внимание в деятельности отдела полиции уделяется профилактике и пресечению преступлений, совершенных на улицах, в общественных местах и в быту. Подразделениями по охране общественного порядка – патрульно-постовой службой, участковыми уполномоченными полиции, ГИБДД, подразделением по делам несовершеннолетних — раскрыто около 500 преступлений, пресечено более 9000 административных правонарушений. Помощь в обеспечении правопорядка на улицах города оказывают система «Безопасный город», общественные формирования правоохранительной направленности.

Органами внутренних дел проводится большая работа по предупреждению дистанционных краж и мошенничеств. Полицейские распространяют информационные письма, предупреждающие пятигорчан о различных способах мошеннических схем, рассказывают об уловках, к которым прибегают мошенники на встречах с гражданами, готовят предостерегающие видеоролики, которые размещаются в средствах массовой информации, сети Интернет, в том числе социальных сетях. Однако несмотря на это в пятигорскую полицию продолжают поступать заявления от граждан, пострадавших от действий удаленных злоумышленников.

Отдел МВД России по г. Пятигорску призывает граждан проявлять бдительность при общении с незнакомцами по телефону.

Не сообщайте никому номер карты, пин-код, логин и пароль от интернет-банка, а также смс-пароли, приходящие на ваш телефон, какими бы убедительным ни казались предложения, поступающие по этим телефонным звонкам и сообщениям.

Заказывайте товары только на проверенных сайтах.

С помощью современных технологий злоумышленники могут осуществлять звонки с номеров телефонов реально существующих организаций – правоохранительных органов, банков и пр. – и представляться их сотрудниками.

По возможности исключите общение по телефону с теми, кто звонит вам с неизвестных номеров, преимущество начинающихся с +7495, +7499, +7920. Перепроверяйте информацию, поступающую от неизвестных вам лиц, даже если они представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов и т.п.

Незамедлительно сообщайте сведения о совершенных в отношении вас преступлениях в органы внутренних дел по телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона), (8793) 33-10-30.

Своевременное обращение граждан с заявлениями и сообщениями о преступлениях и административных правонарушениях позволяет полиции оперативно организовать и провести комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, и привлечь виновных лиц к ответственности.