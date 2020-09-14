Отечественная история на кончиках пальцев

Роскошный подарок в честь 240-летнего юбилея город преподнес жителям окружной столицы — сегодня в Пятигорске открылся мультимедийный комплекс «Россия — моя история». Здесь вся информация представлена в мультимедийном формате: экспозиции оснащены современными проекторами, интерактивными экранами, тач-падами. Особенность пятигорского комплекса и в его размерах — около 10 тысяч квадратных метров. Для сравнения, аналогичный музей в Ставрополе занимает 7,5 тысяч квадратов.

На торжественной церемонии открытия мультимедийного комплекса в Пятигорске присутствовали: полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, главы регионов Северного Кавказа, представители федеральных органов власти, мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов, депутаты, общественники.

Значимость этому далеко не рядовому событию придавало и присутствие казаков Горячеводской казачьей общины, которые в парадной форме встречали прибывших гостей, подчеркивая важность той роли, которую терцы сыграли в становлении и развитии курорта.

— Сегодня в Пятигорске происходит историческое событие — открытие одного из самых больших музейно-выставочных комплексов в Российской Федерации, — подчеркнул Юрий Чайка, обращаясь к присутствовавшим на торжестве гостям. — Проект «Россия — моя история» реализуется по инициативе Патриаршего Совета по культуре при поддержке администрации Президента России. В его рамках на Северном Кавказе создано уже три подобных комплекса, два из них — на Ставрополье. Возможности этого музея действительно удивляют: благодаря новейшим технологиям российская история выходит за рамки привычного учебника и превращается в яркое и увлекательное повествование. Это поможет не только школьникам и нашей молодежи, но и всем посетителям почувствовать причастность к более чем тысячелетней истории нашего Отечества. Очень символично, что открытие музейно-выставочного комплекса происходит накануне празднования 240-летия Пятигорска. В этот знаменательный день хочу пожелать всем жителям и гостям города-курорта мира, добра, благополучия и согласия, пусть подобных праздничных открытий здесь становится больше.

О том, чем удивит этот музей третьего тысячелетия своих посетителей, рассказали главные действующие лица различных исторических эпох: Петр I, Екатерина II, бояре, казаки, представители рабочего класса и пионеры.

В правительственной телеграмме первого заместителя руководителя администрации Президента РФ Сергея Кириенко, озвученной в ходе торжественной церемонии открытия, говорилось: «Цель данного проекта — в увлекательном интерактивном формате знакомить посетителей с богатым культурным и духовным наследием нашей многонациональной страны, ее славными ратными и трудовыми свершениями. Но главная часть экспозиции посвящена родному краю, важным страницам его истории и роли в решении актуальных социально-экономических задач, стоящих сегодня перед страной и краем. Уверен, открывшийся в Пятигорске музей «Россия — моя история» вызовет широкий общественный интерес, станет востребованной демонстрационной площадкой для жителей и гостей города, позволит приобщиться к яркому многообразию обычаев и культур народов, проживающих в уникальном регионе Кавказские Минеральные Воды. Послужит патриотическому воспитанию подрастающего поколения».

В музее «Россия — моя история» представлена обширная информация по социально-культурному развитию нашего государства —это «живые» книги в экспозиции «Рюриковичи» и «Романовы». Здесь размещены отдельные тач-столы, посвященные культурным достижениям страны. У посетителей появляется возможность почувствовать себя в роли настоящих исследователей, так как в экспозиции можно будет ознакомиться с текстами архивных документов по истории XX века. В выставочных залах комплекса дается и региональный компонент с упором на зону Кавказских Минеральных Вод: санатории, природа, особенности климата и бальнеологические возможности городов-курортов, дается историко-аналитический обзор субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, участвовавшего в открытии музея, этот мультимедийный комплекс — «очередной камень в фундамент знаний наших детей».

Большую часть музея «Россия — моя история» занимают экспозиции, для создания которых задействованы 1100 единиц мультимедийной техники.

Здесь есть также концертный зал на 576 мест. Уникальной особенностью парка стал светодиодный сенсорный пол площадью 288 кв. метров — это один из первых подобных объектов в России.

Экспозиционный комплекс «Россия — моя история» дает возможность прикоснуться к прошлому Родины, стать участником его ярких событий, почувствовать историю на кончиках пальцев.

Главное — безопасность

Праздничные мероприятия в Пятигорске организованы с соблюдением всех норм и требований Роспотребнадзора. Основные торжества проходят на открытых площадках.

Развлекательную программу в парке Победы решено «растянуть» на три дня — чтобы, учитывая эпидемиологическую обстановку, избежать единовременного массового наплыва тех, кто за долгие месяцы соскучился по праздникам в общегородском масштабе. Территория у Новопятигорского озера общей площадью более 200 000 кв. м позволит обеспечить соблюдение необходимой социальной дистанции. Попасть в парк Победы можно только через один из 9 КПП, которые оснащены санитайзерами, средствами гигиены и индивидуальной защиты.

Каждому из гостей и зрителей придется пройти входную термометрию. Волонтеры, задействованные в организации праздника, предварительно пройдут экспресс-тест на COVID-19.