Отключение водоснабжения

Внимание! Водоснабжение нескольких улиц Пятигорска будет временно приостановлено 19 августа с 8.00 до 20.00.
Причина — ремонт трубы д-500 мм на улице Адмиральского. Под отключение попадают жилые дома и социально значимые объекты в нескольких микрорайонах города (приводим полный список). Оставить заявки на подвоз воды можно через территориальные службы или ЕДДС (112). И все же позаботиться о необходимом запасе питьевой воды жителям следует заблаговременно.
Список улиц и социально значимых объектов, попадающих под отключение воды 19 августа с 8:00 до 20:00.
|№ п/п
|Улица
|Примечание
|1
|Бештаугорское шоссе
|от №34 до №74
|2
|50 лет Советской Власти
|3
|Бештаугорская
|4
|Кутейникова
|5
|Куйбышева
|6
|Матвеева
|от №1 до №35
|7
|Разина
|от №1 до №28
|8
|Хетагурова
|9
|Малыгина
|10
|Университетская
|от №25 до №47
|11
|Кирова
|12
|Дунаевского
|13
|Красная
|14
|Оранжерейная
|15
|Соборная
|16
|Крайнего
|от №59 до №87
|17
|Теплосерная
|18
|Беленковича
|19
|Средняя
|20
|Капиева
|21
|Нижняя
|22
|Береговая
|23
|Фабричная
|24
|Партизанская
|25
|Дегтярева
|26
|Козлова
|от №24 до №56
|27
|Федько
|28
|Бунимовича
|29
|Пестова
|от №1 до №17
|30
|Рубина
|31
|Октябрьская
|32
|Мира
|от №31 до №75
|33
|Анисимова
|34
|Буачидзе
|35
|Карла Маркса
|36
|Пл. Ленина
|37
|Лермонтова
|Социально значимые объекты:
|1
|Бештаугорская, 45а
|Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №5 им. А.М. Дубинного
|2
|Матвеева, 35а
|Средняя общеобразовательная школа №18
|3
|Матвеева, 35Б
|Северо-Кавказский Федеральный университет, филиал в г. Пятигорске
|4
|Мира, 69
|«Аленушка», детский сад №37
|5
|Коста Хетагурова, 57
|Инспекция Федеральной налоговой службы России по Ставропольскому краю в г. Пятигорске
|6
|Козлова, 30
|Гимназия №11
|7
|Университетская, 34а
|Пятигорский городской суд
|8
|Кирова проспект, 55
|Начальная школа №17
|9
|Дунаевского, 3
|УВД на КМВ
|10
|40 лет Октября проспект, 99
|Средняя общеобразовательная школа №1 им. М. Ю. Лермонтова
|11
|Красноармейская, 10
|Приемная Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе
|12
|Кирова проспект, 19
|Курортная поликлиника им. Н.И. Пирогова, лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов
|13
|Кирова проспект, 28
|«Руно», санаторий
|14
|Кирова проспект, 63
|Пятигорский государственный университет
|15
|Теплосерная 123
|Следственный изолятор №2
|16
|Партизанская, 1
|ФГУ 2 служба Федеральной службы безопасности
|17
|Партизанская, 1 к1
|2 военный клинический госпиталь Войск национальной гвардии РФ
|18
|Теплосерная, 108
|«Ласточка», детский сад №9
|19
|Дзержинского, 57
|«Зори Ставрополья», санаторий
|20
|Рубина, 1
|Следственный отдел, Отдел МВД России по г. Пятигорску
|21
|Малыгина, 5
|«Импульс», ОАО, завод
|22
|Козлова, 39
|«Холод», ЗАО, производственное предприятие
|23
|Калинина, 83
|Пожарная часть №15
|24
|Анисимова, 7
|«Василек», детский сад №1
|25
|Лермонтова, 3
|Детский дом №32 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|26
|Красноармейская, 11
|«Золотой петушок», детский сад №47
|27
|Карла Маркса, 7
|«Искра», пансионат
|28
|Соборная, 24
|Северокавказский ФГБУ, санаторно-курортный комплекс, Министерство обороны РФ
|29
|Карла Маркса, 14
|«Тарханы», санаторий
|30
|Лермонтова, 14
|«Дон», санаторий
|31
|Карла Маркса, 22
|Российский государственный социальный университет, ФГБОУ, филиал в г. Пятигорске
|32
|Пастухова, 1/1
|Питьевой бювет источника №19
|33
|Гагарина бульвар, 1а к5
|«Пятигорский нарзан», санаторий
|34
|Гора Казачка, 2/1 к1
|Санаторий им. М.Ю. Лермонтова
Позаботьтесь о необходимом запасе питьевой воды заранее. При необходимости оставить заявки на подвоз воды можно в ЕДДС Пятигорска (телефон 112), а также через территориальные службы в микрорайонах города.
Контактные телефоны:
- Служба в микрорайоне Центр — тел/факс 39-19-10
- Служба в микрорайоне Белая Ромашка и пос. Энергетик — тел/факс
32-44-30
- Служба в пос. Горячеводском — тел/факс 31-27-41
- Служба в пос. Свободы — тел/факс 33-70-07
- Служба в микрорайоне Новопятигорск-Скачки — тел/факс 98 -54-93
- Служба в ст. Константиновскрй, пос. Нижнеподкумском и Среднеподкумском — тел/факс 97-25-35
- пос. Нижнеподкумский 36-76-76
- Служба в микрорайоне Бештау – Гора-Пост — тел/факс 98-15-79.