Отключение водоснабжения

Август 17, 2020 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 11

Внимание! Водоснабжение нескольких улиц Пятигорска будет временно приостановлено 19 августа с 8.00 до 20.00.

Причина — ремонт трубы д-500 мм на улице Адмиральского. Под отключение попадают жилые дома и социально значимые объекты  в нескольких микрорайонах города (приводим полный список). Оставить заявки на подвоз воды можно через территориальные службы или  ЕДДС (112). И все же позаботиться о необходимом запасе питьевой воды жителям следует заблаговременно.

 

Список улиц и социально значимых объектов, попадающих под отключение воды 19 августа с 8:00 до 20:00.

 

№ п/п Улица Примечание
1 Бештаугорское шоссе от №34 до №74
2 50 лет Советской Власти
3 Бештаугорская
4 Кутейникова
5 Куйбышева
6 Матвеева от №1 до №35
7 Разина от №1 до №28
8 Хетагурова
9 Малыгина
10 Университетская от №25 до №47
11 Кирова
12 Дунаевского
13 Красная
14 Оранжерейная
15 Соборная
16 Крайнего от №59 до №87
17 Теплосерная
18 Беленковича
19 Средняя
20 Капиева
21 Нижняя
22 Береговая
23 Фабричная
24 Партизанская
25 Дегтярева
26 Козлова от №24 до №56
27 Федько
28 Бунимовича
29 Пестова от №1 до №17
30 Рубина
31 Октябрьская
32 Мира от №31 до №75
33 Анисимова
34 Буачидзе
35 Карла Маркса
36 Пл. Ленина
37 Лермонтова
Социально значимые объекты:
1 Бештаугорская, 45а Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №5 им. А.М. Дубинного
2 Матвеева, 35а

 

 Средняя общеобразовательная школа №18
3 Матвеева, 35Б

 

 Северо-Кавказский Федеральный университет, филиал в г. Пятигорске
4 Мира, 69 «Аленушка», детский сад №37
5 Коста Хетагурова, 57

 

 Инспекция Федеральной налоговой службы России по Ставропольскому краю в г. Пятигорске
6 Козлова, 30 Гимназия №11
7 Университетская, 34а Пятигорский городской суд
8 Кирова проспект, 55 Начальная школа №17
9 Дунаевского, 3 УВД на КМВ
10 40 лет Октября проспект, 99

 

 Средняя общеобразовательная школа №1 им. М. Ю. Лермонтова
11 Красноармейская, 10 Приемная Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе
12 Кирова проспект, 19 Курортная поликлиника им. Н.И. Пирогова, лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов
13 Кирова проспект, 28 «Руно», санаторий
14 Кирова проспект, 63

 

 Пятигорский государственный университет
15 Теплосерная 123 Следственный изолятор №2

 
16 Партизанская, 1

 

 ФГУ 2 служба Федеральной службы безопасности

 
17 Партизанская, 1 к1

 

 2 военный клинический госпиталь Войск национальной гвардии РФ

 
18 Теплосерная, 108 «Ласточка», детский сад №9

 
19 Дзержинского, 57

 

 «Зори Ставрополья», санаторий

 
20 Рубина, 1

 

 Следственный отдел, Отдел МВД России по г. Пятигорску

 
21 Малыгина, 5

 

 «Импульс», ОАО, завод

 
22 Козлова, 39

 

 «Холод», ЗАО, производственное предприятие

 
23 Калинина, 83 Пожарная часть №15

 
24 Анисимова, 7 «Василек», детский сад №1

 
25 Лермонтова, 3 Детский дом №32 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

 
26 Красноармейская, 11 «Золотой петушок», детский сад №47

 
27 Карла Маркса, 7 «Искра», пансионат

 
28 Соборная, 24

 

 Северокавказский ФГБУ, санаторно-курортный комплекс, Министерство обороны РФ

 
29 Карла Маркса, 14 «Тарханы», санаторий

 
30 Лермонтова, 14 «Дон», санаторий

 
31 Карла Маркса, 22 Российский государственный социальный университет, ФГБОУ, филиал в г. Пятигорске

 
32 Пастухова, 1/1

 

 Питьевой бювет источника №19

 
33 Гагарина бульвар, 1а к5 «Пятигорский нарзан», санаторий

 
34 Гора Казачка, 2/1 к1 Санаторий им. М.Ю. Лермонтова

 

 

Позаботьтесь о необходимом запасе питьевой воды заранее. При необходимости оставить заявки на подвоз воды можно в ЕДДС Пятигорска (телефон 112), а также  через территориальные службы в микрорайонах города.

 

Контактные телефоны:

  1. Служба в микрорайоне Центр — тел/факс 39-19-10

 

  1. Служба в микрорайоне Белая Ромашка и пос. Энергетик — тел/факс

32-44-30

 

  1. Служба в пос. Горячеводском — тел/факс 31-27-41

 

  1. Служба в пос. Свободы — тел/факс 33-70-07

 

  1. Служба в микрорайоне Новопятигорск-Скачки — тел/факс 98 -54-93

 

  1. Служба в ст. Константиновскрй, пос. Нижнеподкумском и Среднеподкумском — тел/факс 97-25-35

 

  1. пос. Нижнеподкумский 36-76-76

 

  1. Служба в микрорайоне Бештау – Гора-Пост — тел/факс 98-15-79.

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