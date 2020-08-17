Отключение водоснабжения

Внимание! Водоснабжение нескольких улиц Пятигорска будет временно приостановлено 19 августа с 8.00 до 20.00.

Причина — ремонт трубы д-500 мм на улице Адмиральского. Под отключение попадают жилые дома и социально значимые объекты в нескольких микрорайонах города (приводим полный список). Оставить заявки на подвоз воды можно через территориальные службы или ЕДДС (112). И все же позаботиться о необходимом запасе питьевой воды жителям следует заблаговременно.

Список улиц и социально значимых объектов, попадающих под отключение воды 19 августа с 8:00 до 20:00.

№ п/п Улица Примечание 1 Бештаугорское шоссе от №34 до №74 2 50 лет Советской Власти 3 Бештаугорская 4 Кутейникова 5 Куйбышева 6 Матвеева от №1 до №35 7 Разина от №1 до №28 8 Хетагурова 9 Малыгина 10 Университетская от №25 до №47 11 Кирова 12 Дунаевского 13 Красная 14 Оранжерейная 15 Соборная 16 Крайнего от №59 до №87 17 Теплосерная 18 Беленковича 19 Средняя 20 Капиева 21 Нижняя 22 Береговая 23 Фабричная 24 Партизанская 25 Дегтярева 26 Козлова от №24 до №56 27 Федько 28 Бунимовича 29 Пестова от №1 до №17 30 Рубина 31 Октябрьская 32 Мира от №31 до №75 33 Анисимова 34 Буачидзе 35 Карла Маркса 36 Пл. Ленина 37 Лермонтова Социально значимые объекты: 1 Бештаугорская, 45а Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №5 им. А.М. Дубинного 2 Матвеева, 35а Средняя общеобразовательная школа №18 3 Матвеева, 35Б Северо-Кавказский Федеральный университет, филиал в г. Пятигорске 4 Мира, 69 «Аленушка», детский сад №37 5 Коста Хетагурова, 57 Инспекция Федеральной налоговой службы России по Ставропольскому краю в г. Пятигорске 6 Козлова, 30 Гимназия №11 7 Университетская, 34а Пятигорский городской суд 8 Кирова проспект, 55 Начальная школа №17 9 Дунаевского, 3 УВД на КМВ 10 40 лет Октября проспект, 99 Средняя общеобразовательная школа №1 им. М. Ю. Лермонтова 11 Красноармейская, 10 Приемная Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе 12 Кирова проспект, 19 Курортная поликлиника им. Н.И. Пирогова, лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов 13 Кирова проспект, 28 «Руно», санаторий 14 Кирова проспект, 63 Пятигорский государственный университет 15 Теплосерная 123 Следственный изолятор №2 16 Партизанская, 1 ФГУ 2 служба Федеральной службы безопасности 17 Партизанская, 1 к1 2 военный клинический госпиталь Войск национальной гвардии РФ 18 Теплосерная, 108 «Ласточка», детский сад №9 19 Дзержинского, 57 «Зори Ставрополья», санаторий 20 Рубина, 1 Следственный отдел, Отдел МВД России по г. Пятигорску 21 Малыгина, 5 «Импульс», ОАО, завод 22 Козлова, 39 «Холод», ЗАО, производственное предприятие 23 Калинина, 83 Пожарная часть №15 24 Анисимова, 7 «Василек», детский сад №1 25 Лермонтова, 3 Детский дом №32 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 26 Красноармейская, 11 «Золотой петушок», детский сад №47 27 Карла Маркса, 7 «Искра», пансионат 28 Соборная, 24 Северокавказский ФГБУ, санаторно-курортный комплекс, Министерство обороны РФ 29 Карла Маркса, 14 «Тарханы», санаторий 30 Лермонтова, 14 «Дон», санаторий 31 Карла Маркса, 22 Российский государственный социальный университет, ФГБОУ, филиал в г. Пятигорске 32 Пастухова, 1/1 Питьевой бювет источника №19 33 Гагарина бульвар, 1а к5 «Пятигорский нарзан», санаторий 34 Гора Казачка, 2/1 к1 Санаторий им. М.Ю. Лермонтова

Позаботьтесь о необходимом запасе питьевой воды заранее. При необходимости оставить заявки на подвоз воды можно в ЕДДС Пятигорска (телефон 112), а также через территориальные службы в микрорайонах города.

Контактные телефоны:

Служба в микрорайоне Центр — тел/факс 39-19-10

Служба в микрорайоне Белая Ромашка и пос. Энергетик — тел/факс

32-44-30

Служба в пос. Горячеводском — тел/факс 31-27-41

Служба в пос. Свободы — тел/факс 33-70-07

Служба в микрорайоне Новопятигорск-Скачки — тел/факс 98 -54-93

Служба в ст. Константиновскрй, пос. Нижнеподкумском и Среднеподкумском — тел/факс 97-25-35

пос. Нижнеподкумский 36-76-76