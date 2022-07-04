«Открытое небо — 2022» — турнир для сильных духом и телом!

На стадионе «Центральный» в рамках фестиваля, посвященного Дню ветерана боевых действий, прошел открытый турнир по пауэрлифтингу и спортивным единоборствам «Открытое небо — 2022».

Настоящий спортивный и даже семейный праздник собрал сотни пятигорчан и гостей города-курорта.

— В соревнованиях приняли участие свыше 400 человек, — рассказал директор турнира Евгений Месропов. — У нас задействованы более шести спортивных площадок, а именно площадка по пауэрлифтингу (жим штанги лежа, становая тяга), а также бокса, ММА, дзюдо, перетягивание каната, мотоциклисты, анимация для детей, шоу барабанов, выставка оружия и другие. Фестиваль проходит при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации Пятигорска в лице его председателя Сергея Кузьменко и главы города Дмитрия Ворошилова.

Факт

«Открытое небо» — турнир с историей. Впервые он прошел в 2016 году на Новопятигорском озере. Тогда число участников не доходило до 50. Сейчас счет идет на сотни. Расширилась и география турнира — помимо представителей городов и республик СКФО, здесь есть сильные духом и телом со всей России.

Открывая фестиваль, гостей и участников поприветствовал глава города Дмитрий Ворошилов: «Мероприятие проходит, в том числе, и в поддержку нашей армии, ребят, которые сейчас участвуют в специальной военной операции в Донбассе. Сегодня мы увидим зрелищные спортивные состязания, яркие поединки. Участникам желаю побед, достижения результата. Это прекрасный праздник спорта. Есть также зоны для досуга и отдыха. Отдельные слова благодарности Евгению Месропову и Сергею Кузьменко за организацию этого прекрасного мероприятия».

Перед тем как участники вышли на ринги и татами, состоялись показательные выступления представителей тайского бокса, а также казачьего центра боевой специальной подготовки «Медведь». Юные казачата продемонстрировали не только владение рукопашным боем и элементы самообороны. Ребята смело ложились на битое стекло, гвозди, разбивали черепицу. Аплодисментами встречали зрители и танцевальные номера.

Затем началась соревновательная часть. Сотни болельщиков активно поддерживали представителей разных единоборств и других спортивных дисциплин.

Слово — участникам

Антон Быков, Пятигорск, команда «АлексФитнес»: «Участвую в этом турнире впервые. Буду перетягивать канат. В команде нас восемь человек. Пауэрлифтингом занимаюсь почти два года. Решил, что пришло время для спорта в моей жизни».

Даная Бондаренко, Пятигорск, клуб «Мегас»: «В этом турнире я заявлена в двух дисциплинах: жим лежа и становая тяга. Я с детства увлекалась спортом. Захотелось заняться пауэрлифтингом. Стало получаться, начала участвовать в соревнованиях, побеждать. Мне нравится в пауэрлифтинге момент преодоления и возможность развития. Например, с помощью тренировок можно покорять веса, о которых раньше и не мечтала. Сейчас мой рекорд в тяге – 115 килограммов, а жим – 70. А еще год назад я и 40 с трудом брала».

Евгений Звягинцев, руководитель казачьего центра боевой специальной подготовки «Медведь», Пятигорск: «Для церемонии открытия ребята подготовили показательные выступления. В нашем центре тренируются мальчики и девочки в возрасте от 7 до 18 лет. Во время каникул мы встречаемся для занятий трижды в неделю. Во время учебного года – каждый день, кроме воскресенья».

Фарид Нагаев, вице-президент Федерации смешанных боевых единоборств «ММА» в Ставропольском крае: «На сегодняшний турнир по ММА заявлено 90 участников. Возраст – от 12 лет. Это бойцы из Чеченской Республики, КЧР, РСО-Алании, городов Ставропольского края».

Давид Айрапетян, директор СШОР № 2 Пятигорска: «Мы выставили на соревнования по боксу 12 своих воспитанников. И мальчиков, и девочек в разных возрастных группах. Всего сражаться на ринге будут 25 пар участников».

Кемран Рамазанов, Ставрополь: «Я тренируюсь в Первом боксерском клубе, занимаюсь ММА порядка 6 лет. До этого изучал кудо, выигрывал чемпионат СКФО в данном виде единоборств. Но потом меня к себе в зал позвал тренер Евгений Шлеменков, чтобы заниматься ММА. В нем он видел больше перспектив для моего развития. Я согласился и не пожалел».