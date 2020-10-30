Открытый диалог с пятигорчанами

Дмитрий Ворошилов провел прямой эфир на своей странице в социальной сети Инстаграм. Вопросы и предложения градоначальнику поступали до начала прямого эфира и во время него. Только в директ пятигорчане прислали около трехсот обращений. Также вопросы задавались и в комментариях. Большая часть касалась ремонта улично-дорожной сети. По оценке градоначальника, ремонт улично-дорожной сети в Пятигорске в этом году осуществлялся слажено и быстро.

В результате, отремонтировано 42 улицы на общую сумму 253 млн. рублей, полученных из субсидии регионального дорожного фонда. Приводят в порядок и тротуары – комплексно с дорогами либо в качестве отдельного вида работ по программе, связанной с исполнением наказов, полученных депутатами от горожан. Дмитрий Ворошилов также сообщил, что в этом году из средств регионального дорожного фонда на ремонт улиц Пятигорска дополнительно выделено порядка 27 млн. рублей. С 1 ноября подрядная организация приступит к работам. В рамках выделенных средств будут отремонтированы улицы Яблоневая, Володарского, Прогресса, Левадинский спуск. Министерством дорожного хозяйства Ставропольского края уже запущена процедура отбора заявок в целях предоставления в 2021 году субсидий. Пятигорск тоже в ней участвует. Средства уже предоставленные региональным дорожным фондом пойдут на ремонт ряда линий и улиц в поселке Горячеводском.

Рассказал Глава города и о проектах, направленных на сокращение нагрузки на ключевые узлы транспортной системы города. Запланировано строительство двухуровневой транспортной развязки в районе въезда в Пятигорск со стороны Иноземцево, что даст возможность перераспределить транспортные потоки. Вторая развязка позволит ликвидировать пробки и снизить аварийность в районе улиц Ермолова, Беговой и Ипподромной. Еще одна развязка появится в районе пути под железнодорожным полотном на улице Малыгина, более известном как «Яшкин мост».

Отвечая на вопросы горожан, связанные с Бештаугорским шоссе, Дмитрий Ворошилов сообщил, что этот участок улично-дорожной сети в обозримом будущем также ждет реконструкция с расширением проезжей части до четырех полос. Говоря о городском транспорте, градоначальник напомнил горожанам о решении перевести пятигорский трамвай в краевую собственность. Эта мера позволит использовать возможности краевого бюджета для комплексной модернизации электрического транспорта. Также с нового года будут пересмотрены условия соглашения по транспортному обслуживанию и проработаны новые маршруты. В качестве темы для обсуждений Дмитрий Ворошилов предложил пятигорчанам обдумать идею с созданием на территории Пятигорска платных парковок и высказать свое мнение. Такое нововведение может помочь сократить поток транзитного транспорта и увеличить пропускную способность дорог.

Отвечая на обращения граждан по благоустройству, Глава города рассказал о работе по реализации мероприятий для участия в нацпроектах. В планах – обустройство курортно-исторической части Пятигорска. В настоящее время осуществляется подготовка документации для участия в нацпроекте «Туризм». Уже в 2021 году положительные изменения ждут Лазаревский сквер и сквер Льва Толстого. В дальнейшем планируется обустроить площадь Верхнего рынка, улицу Леваневского, сквер Кирова и площадь перед железнодорожным вокзалом, сквер возле фонтана «Деды». Предусматривается и установка детских площадок. Одна из них появится в сквере Анджиевского. Рассматривают и возможность создания группы каскадных фонтанов, а также модернизации площади Ленина в место для отдыха горожан. Также градоначальник ответил на вопросы, касающиеся переселения горожан из аварийного жилого фонда, решения проблемы с обманутыми дольщиками, предоставления земельных участков многодетным семьям. — Все ваши обращения и комментарии не уходят в никуда! Мы руководствуемся ими в наших планах на будущее! – подчеркнул Дмитрий Ворошилов, обращаясь к пятигорчанам.