Открытый диалог церкви и власти

В последних числах июля года полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка встретился с представителями епархий Русской православной церкви, расположенных на территории СКФО.

В беседе приняли участие митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, епископ Георгиевский и Прассковейский Гедеон, епископ Владикавказский и Аланский Герасим, секретари епархиальных управлений и настоятели монастырей. Темами разговора выбрали особенно актуальные для жителей региона, то есть касающиеся укрепления межконфессиональных и межнациональных отношений.

Встреча состоялась накануне празднования Дня Крещения Руси, и Юрий Чайка сразу же отметил ее символичность:

-Это историческое событие предопределило судьбу нашей страны, оказало ключевое влияние на общественное, духовное и культурное становление народов России. Благодаря нашим предкам, проявившим мудрость и великое предвидение, мы можем строить свою жизнь на прочной нравственной основе, сохраняя и приумножая потенциал государства для будущих поколений. Огромный вклад в эту ежедневную и многотрудную работу вносит Русская православная церковь, которая никогда, даже в самые сложные времена, не прекращала свое подвижническое служение.

Мы глубоко признательны нашим духовным лидерам и рядовым священнослужителям за беспрестанные молитвы о жителях России, в том числе наших воинах, которые выполняют свой долг на территории Украины, а также о соотечественниках за рубежом и соседях — подчеркнул полпред.

Представитель главы государства познакомил участников встречи с недавно назначенным помощником Айдамиром Валиевым, который будет отвечать за развитие межконфессиональных связей в округе. Отдельную благодарность Юрий Чайка адресовал председателю синоидального комитета по взаимодействию с казачеством митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу за духовное окормление казачьих обществ страны, включая Терское войско.

Зашла речь и о духовно-нравственной и просветительской деятельности епархий, расположенных на Северном Кавказе. В том числе о работе церкви по помощи беженцам с различных территорий Украины. Нуждающимся были предоставлены помещения для размещения, продукты питания. На Донбасс отправлено несколько партий гуманитарного груза.

Юрий Чайка вручил архиереям благодарственные письма «За активное участие в сохранении традиционных ценностей российского общества, а также в связи с празднованием Дня Крещения Руси».

Мнение

Феофилакт, архиепископ Пятигорский и Черкесский

— Уникальность сегодняшней встречи — это открытый диалог. .. С одной стороны, религиозные организации, которые оказывают максимальную социальную поддержку живущим на Кавказе людям, с другой, государственная власть, которая может поддержать социальные инициативы, связанные с созданием таких условий для гостей, чтобы те на благословенном Кавказе чувствовали себя как дома. Чтобы все увидели не только наше радушие, но и святыни, наше гостеприимство, а самое главное, то, что мы все здесь живем вместе и дружно.