Открытый кубок Пятигорска по северной ходьбе уже скоро!

Внимание! Всем любителям северной ходьбы! Берите палки в руки и присоединяйтесь к «I Открытому кубку Пятигорска по северной ходьбе. КAVKAZ-NORDIС», который состоится 29 мая в столице СКФО!!! Пятигорск-это сердце Кавказских Минеральных вод.

СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «KAVKAZ.NORDIC» ЭТО: соревнование на технику ходьбы Нордикскилс «Северная ходьба 2 км» «Северная ходьба 8 км» «Бег 8 км» Маршруты разработаны так, что любой участник, независимо от уровня подготовки, сможет попробовать свои силы. Трасса в 2 км доступна новичкам, а, вот, на дистанции 8 км есть возможность посоревноваться более подготовленным североходцам. Высокий уровень техники можно будет продемонстрировать в состязаниях Нордикскилс. Вас ждут: Живописные маршруты и потрясающие виды, атмосфера большого спортивного события, красивая медаль на финише и результат в итоговом протоколе участников, а также кубки победителей и награды призеров.

Приятные бонусы: НИКАКИХ ВЗНОСОВ — УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ! Возможность поднять свой уровень подготовки Команда единомышленников Подарки от спонсоров и партнеров мероприятия Фотографии спортивного фестиваля Бесплатные обзорные экскурсии Яркие эмоции Место ЭКСПО — площадь озера Провал. Территория соревнований — подножье горы Машук, курортная зона, историческая часть города. Организаторы спортивного фестиваля — администрация города Пятигорска, АНО «Центр проектных инициатив «Новая территория». Мероприятие проходит при поддержке Российской Федерации Северной ходьбы (РФСХ), клуба северной ходьбы «KAVKAZ.NORDIC» @kavkaz.nordic, а также клуба @kavkaztrail.

В рамках спортивного фестиваля будут организованы обучающие тренировки для подготовки участников к соревнованиям. Подробная информация и регистрация на «I Открытый кубок Пятигорска по северной ходьбе. КAVKAZ-NORDIС» -https://orgeo.ru/event/info/kavkaznordic https://t.me/kavkaz_nordic @kavkaz.nordic НАПОМИНАЕМ! В это воскресенье, 22 мая будут проходить подготовительные мастер-классы к соревнованиям Фестиваля «KAVKAZ.NORDIC». Участие — бесплатное! МАСТЕР-КЛАСС в Пятигорске. Место встречи — гора Машук, место дуэли Лермонтова. Время- 9.00 МАСТЕР-КЛАСС в Ессентуках. Место встречи — парк Победы (возле мемориала Вечный огонь) Время – 9. 00 ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ? Мы поставим вам правильную технику ходьбы, подробно расскажем о правилах соревнований, ответим на все ваши вопросы. Потом освоим полученные знания на практике — у нас будет полноценная часовая тренировка. Вы получите теорию об истории движения, о виде спорта «северная ходьба», комплекс эффективных упражнений для занятий скандинавской ходьбой. Мы поделимся с вами оздоровительными методиками, которые помогут чувствовать себя бодрым и полным сил, проведем занятия для дыхательной системы. Вы заберете с собой лайфхаки, которые будете применять в своих занятиях.

ЗАПИСЬ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ ОБЯЗАТЕЛЬНА! У нас ограниченное количество палочек, поэтому, пишите в директ и бронируйте себе комплект на субботу и на соревнования. Остались вопросы или нужна помощь с подготовкой – пишите или звоните: +79283058585 Наталья, +79283578175 Тамара.