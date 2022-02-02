Ответственность за подделку медицинских сертификатов

Прокуратура Пятигорска разъясняет, что в связи с сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории города Пятигорска, прокуратура города Пятигорска разъясняет, что за приобретение заведомо поддельных сертификатов о вакцинации от Covid–19 грозит уголовная ответственность.

Сертификат о прохождении вакцинации является официальным документом, подтверждающим прохождение гражданином профилактических мероприятий. Подделка, изготовление, оборот такого документа, содержащего ложные сведения, а равно его приобретение для дальнейшего использования влекут за собой уголовную ответственность для приобретателя (пользователя) по ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При этом уполномоченные на проведение вакцинации лица, фактически не применившие вакцину, но внесшие сведения в соответствующий сертификат, подлежат ответственности по ст. 292 Уголовного кодекса Российской Федерации (служебный подлог).

За изготовление, а также сбыт поддельного документа, удостоверяющего личность, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, а равно подделка штампа, печати, бланка, их использование, передача либо сбыт юридические лица в соответствии со ст. 19.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях несут административную ответственность в виде штрафа в размере до 50 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения; при повторном совершении – до 100 тысяч рублей с соответствующей конфискацией.