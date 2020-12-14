Ответственность за реализацию табакосодержащей продукции

В прокуратуре Пятигорска сообщают, что опубликован Федеральный закон от 31.07.2020 № 278-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Указанным нормативным актом значительно усиливается административная ответственность за оптовую или розничную продажу насвая, табака сосательного (снюса), а также за продажу несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий (части 2 и 3 статьи 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Так, за оптовую или розничную продажу насвая, снюса установлен административный штраф на граждан до 20 тысяч рублей, на должностных лиц до 50 тысяч рублей, на юридических лиц до 150 тысяч рублей.

Устанавливается, что продажа несовершеннолетнему насвая, табачной продукции, снюса влечет административную ответственность в виде штрафа на граждан в размере до 40 тысяч рублей, на должностных лиц до 70 тысяч рублей, на юридических лиц до 300 тысяч рублей.