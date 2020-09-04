Ответственность за реализацию табакосодержащей продукции

Опубликован Федеральный закон от 31.07.2020 № 278-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Об этом рассказал помощник прокурора Пятигорска Аким Стукалов.

Указанным нормативным актом значительно усиливается административная ответственность за оптовую или розничную продажу насвая, табака сосательного (снюса), а также за продажу несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий (части 2 и 3 статьи 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Так, за оптовую или розничную продажу насвая, снюса установлен административный штраф на граждан до 20 тысяч рублей, на должностных лиц – до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – до 150 тысяч рублей.

Устанавливается, что продажа несовершеннолетнему насвая, табачной продукции, снюса влечет административную ответственность в виде штрафа на граждан в размере до 40 тысяч рублей, на должностных лиц — до 70 тысяч рублей, на юридических лиц – до 300 тысяч рублей.