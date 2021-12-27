Ответственности не избежать!

Проблема незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ приобрела сегодня широкий общественный резонанс. Связано это с увеличением числакак наркоманов, так и наркоторговцев.

За хранение, потребление, оборот и другие правонарушения, которыетак или иначе связаны с наркотиками, предусмотрена юридическая ответственность. Различают два вида ответственности, к которой можно привлечь виновное лицо, – административную и уголовную.

Административная ответственность является более мягкой мерой, которую можно применить к виновному. Лицо подлежит административной ответственности в тех случаях, когда размер наркотического или психотропного вещества составляет меньше крупного размера, установленного Правительством Российской Федерации индивидуально для каждого наркотического вещества

Административная ответственность за употребление, незаконный оборот наркотических средств, их прекурсоров, психотропных и сильнодействующих веществ закреплена в положениях ст.ст. 6.8, 6.9, 6.16.1, 20.20 ч.ч. 2-3, 20.22 КоАП РФ.

Основными правонарушениями, выявляемыми сотрудниками правоохранительных органов в ходе противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, являются правонарушения, предусмотренные ст.ст. 6.8, 6.9, 20.20 ч. 2, 20.22 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Согласно ч. 2 ст. 6.8 КоАП РФ, те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Так, и.о. мирового судьи судебного участка №4 г. Пятигорска Ставропольского края, мировым судьей судебного участка №10 г. Пятигорска Ставропольского края рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении гр. А. по ч. 1 ст. 6.8 КРФобАП.

Было установлено, что гр. А.хранил наркотикосодержащее растение каннабис (марихуана), включенное в список Перечня наркотических средств и психотропных веществ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 01.10.2012г. №1002. Масса вещества согласно заключениям эксперта №793 от 19.10.2021г. составила 1,22 гр, что не является крупным размером.

В результате чего 08.11.2021г. по ч. 1 ст. 6.8 КРФобАП составлен протокол об административном правонарушении в отношении гр. А.

В судебном заседании А. виновным себя по обстоятельствам, изложенным в протоколе об административном правонарушении, признал полностью. В содеянном раскаялся, просил суд строго его не наказывать.

Выслушав объяснения привлекаемого лица, исследовав материалы дела, оценив совокупность исследованных доказательств, мировой судья находит виновность А. в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.8 КРФобАП, установленной, в незаконном хранении наркотических средств без цели сбыта.

На основании постановления мирового судьи А. признан виновным в совершении правонарушения и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 руб.

По вступлении постановления в законную силу, вещественное доказательство по материалам проверки КУСП полимерный пакет с содержанием н/с каннабис общей массой 1,12 гр, находящееся на ответственном хранении ст. о/у ОПК ОМВД РФ по г. Пятигорску, уничтожить.

Всегда помните:лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, освобождается от административной ответственности за данное административное правонарушение!