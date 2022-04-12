Озарение космосом

Освоение космоса – это то, чем по праву гордится наша страна. И один из главных праздников для россиян — День космонавтики. С особой теплотой его отмечают курортные Кавминводы, где наши космонавты восстанавливаются после командировок на околоземную орбиту. 12 апреля в Пятигорске, в сквере Гагарина, состоялся митинг, посвященный 61-й годовщине со дня первого полета человека в космос.

У памятника Юрию Гагарину собрались депутаты, представители общественных организаций, юнармейцы и жители города, многие из которых хорошо помнят тот весенний день, когда по радио прозвучало знаменитое сообщение ТАСС. Люди плакали от счастья, обнимались, поздравляли друг друга… Знаменитая гагаринская улыбка, осуществление мечты человечества о космических путешествиях, «Поехали!», произнесенное Гагариным на старте…

Обращаясь к представителям поколения юных, Людмила Похилько, председатель городской Думы отметила, что первый космонавт проложил путь в космос и навеки прославил нашу Родину. Вся молодежь тогда — мальчишки и девчонки – хотели стать космонавтами. Они верили, что нам принадлежит вся Вселенная. И сегодня мы можем с гордостью сказать, что Россия была первой в освоении космоса и останется в своих космических достижениях единственной. Почетные гости возложили цветы к стеле. В завершение их примеру последовали и юнармейцы. А творческие коллективы и юные таланты Пятигорска подготовили к празднику тематический концерт. Благо замечательных песен и стихов о космосе не переслушать и не перечесть!

От первого лица

Даниил Другов, 8 А класс, 11-я гимназия Пятигорска:

— Я тоже хочу стать космонавтом и открывать новые горизонты. Меня вообще космос очень увлекает. Я побывал не в одном планетарии с дедушкой и отцом, и не только в Пятигорске, но и в Ессентуках, в Санкт-Петербурге. Очень сильные впечатления получил. Надеюсь, что жизнь на других планетах все-таки есть. Сам я люблю точные науки и физкультуру. После девятого класса хочу поступить в медучилище, а дальше – уже что-то по космическому профилю подыщу, возможно в Краснодаре.

Кстати

Пятигорчане тоже внесли свой вклад в дело освоения космического пространства. Это Рафаэл Атаян — инженер-электрик по подготовке и запуску космонавтов; Альберт Голубев — заслуженный испытатель космической техники; Дмитрий Козлов — ученый-конструктор в области ракетно-космической техники; Николай Коренец — летчик-инструктор по подготовке космонавтов; Алексей Морозов — профессор академик, занимался созданием ракетных двигателей; Михаил Пекин — старший помощник начальника в Центральном штабе космодрома.