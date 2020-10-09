Память — молодым!

Октябрь 9, 2020 Главные новости, Молодежь, Пятигорская Правда 0 82

9 октября, важная дата в истории нашей страны — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Битве за Кавказ (1943 год). Именно ей посвятили  патриотический слет «Кавказ, помни!», собравший в музейном комплексе «Россия — моя история»  молодежные делегации из соседних республик. Мероприятие инициировано аппаратом полномочного представителя президента России в СКФО. В программе — интересные факты о битве за Кавказ, подкрепленные уникальными документами.

Молодежный форум расширяет познания участников о том,:  как работала крупнейшая госпитальная база на Кавказских Минеральных Водах, в каких санаториях раненые проходили лечение, как создавались в крае женские авиаполки.

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