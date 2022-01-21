Память о героях жива

Январь 21, 2022 Главные новости, Образование, Пятигорская Правда 0 64

Дом национальных культур при поддержке Центра военно-патриотического воспитания молодежи города Пятигорска провел экскурсионное мероприятие, посвященное Дню освобождения Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков.

Сотрудники Народного музея боевой славы Поста № 1 представили экспозиции  участникам мероприятия, которыми стали учащиеся ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса» и ЧПОУ «Пятигорский техникум экономики и инновационных технологий».

Каждый год в эти январские дни жители Ставропольского края вспоминают грозные годы войны и тех, кто жертвовал собой, своей жизнью за свободу нашей Родины.

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