Памятник адмиралу Угрюмову

Новый памятник установлен в Пятигорске на набережной, которая также носит имя Героя России, руководителя контртеррористической операции в Чеченской республике Германа Угрюмова. В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Владимир Владимиров, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, представители ФСБ России, актив городского Совета ветеранов, депутаты Думы Пятигорска, юнармейцы.

Герман Алексеевич Угрюмов начал свой боевой путь в 1972 году, с 1975 года служил в органах контрразведки Комитета государственной безопасности СССР на Военно-морском флоте. Годы его становления как офицера, как контрразведчика прошли на Каспийском море. Затем — Новороссийск, Черноморский флот. Продолжил службу начальником Управления Федеральной службы контрразведки РФ по Тихоокеанскому флоту. С ноября 1999 года Герман Угрюмов возглавлял в ранге заместителя директора ФСБ России Департамент по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России. При непосредственном участии адмирала Угрюмова были разработаны и проведены спецмероприятия и операции, в результате которых удалось обезвредить многих лидеров и активных членов бандформирований.

Личность. Патриот. Воин. Человек неординарный, энергичный, пример стойкости и преданности Отечеству, «среди сильных — самый сильный» — таким вспоминают Германа Алексеевича его сослуживцы. И отмечают: доблесть Угрюмова и его беззаветная служба Родине — достойный пример для следующего поколения военнослужащих и сотрудников силовых структур.

— Символично, что мы открываем памятник в день рождения Германа Алексеевича, — отметил глава города Дмитрий Ворошилов. — Здесь нельзя не отметить преемственность поколений: с каким энтузиазмом те, кто несет службу сегодня, предложили идею устройства набережной и установки мемориала! Мы с депутатами тоже подключились и внесли свою лепту в благоустройство территории. Важно, что новое поколение бережет историческую память, не забывает героев и чтит их подвиги. Кстати, сегодня еще один памятник адмиралу Угрюмову торжественно открыт в Москве — и тоже на улице, носящей имя Героя.