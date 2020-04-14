Памятник Сергею Михалкову пострадал от вандалов

В местных пабликах социальных сетей в Интернете распространилась информация о том, что в Пятигорске вандалы оторвали часть трости у памятника известному советскому писателю и автору гимнов СССР и России Сергею Михалкову.

Напомним, монумент торжественно был открыт ровно месяц назад в присутствиипочетных гостей: сына писателя, известного режиссера Никиты Михалкова, внука нашего знаменитого земляка, кинорежиссера Егора Кончаловского и вдовы писателя Юлии Субботиной-Михалковой.

На фотографии пользователя соцсетей видно, как нижняя часть бронзовой трости вырвана. Кто это сделал и при каких обстоятельствах? Пока на эти вопросы ответов нет. Ясно одно – вандалы еще и нарушили режим самоизоляции, оказавшись во временно закрытой для посещения курортной зоне.

Правоохранительные органы пока официальный комментарий не дали. Мы будем следить за развитием ситуации.