Памятник терским казакам появится в Пятигорске

Мемориал будет установлен в сквере Победы (поселок Горячеводский). Напомним, сейчас на этой территории активно ведутся работы по благоустройству. Постамент для будущего памятника уже готов, а Горячеводская казачья община объявляет конкурс на лучший эскиз мемориала.

— Казаки принимали активное участие в зарождении, становлении и развитии города-курорта Пятигорска, — отметил атаман Горячеводской казачьей общины Владимир Савченко. — Станица Горячеводская, а ныне поселок Горячеводский, является центром пятигорского казачества. И в самом его сердце — сквере Победы — должен появиться памятник, напоминающий о важной и непростой миссии казаков, которой они следовали на протяжении всего своего существования.

Правление Горячеводского станичного казачьего общества объявляет конкурс на лучший эскиз проекта памятного (мемориального) объекта, посвященного терским казакам. Победитель получит денежный приз. Заявки на конкурс принимаются с 01.11.21 по 15.12.21 года. Участники предоставляют конкурсный пакет, состоящий из следующих документов: — заявка с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения автора (авторов), места работы и должности, почтового адреса и телефона, электронной почты; — эскиз памятника (принимаются работы на бумажных и электронных носителях, стандартный лист формата А4, выполненные в любой технике (акварель, карандаш, компьютерная графика); — проекции памятника с указанием размеров; — макет памятника; — пояснительная записка с описанием памятника (указываются размеры памятника, материал из которого планируется изготовление будущего памятника, другие материалы, позволяющие раскрыть замысел автора проекта); — предлагаемые пояснительные надписи (текст). Работы, содержащие изображения торговых марок или элементы, которые охраняются авторскими правами, не принимаются. Конкурсные материалы необходимо направлять на e-mail: к[email protected] с пометкой «Эскиз проекта памятного (мемориального) объекта» или по адресу: г. Пятигорск, поселок Горячеводский, ул. Ленина, 34, штаб Горячеводской казачьей общины. Дополнительная информация по телефону: 8 (879) 31-26-31.