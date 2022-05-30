Памятнику Пушкину в Пятигорске – 40 лет!

40 лет исполняется со дня открытия в Пятигорске памятника Александру Сергеевичу Пушкину. 29 мая 1982 года на небольшой площадке, примыкающей к зданию Ресторации, был установлен бронзовый бюст поэта работы скульптора Михаила Аникушина (он же — автор памятника Пушкину на площади Искусств в Санкт-Петербурге). С тех пор безымянный уголок в центре Пятигорска стал Пушкинским сквером, а в городе появилась добрая традиция – дважды в год, в дни рождения и гибели поэта, здесь проходят поэтические встречи: собираются литераторы, артисты, музыканты, чтецы, сотрудники музеев и библиотек, студенты и школьники. Да и просто любители поэзии – как классической, так и современной.

— Талантливый мастер сумел удивительно верно передать облик молодого Александра Сергеевича: одухотворенного, жадно вглядывающегося в окружающее, впитывающего новыеяркие впечатления, — рассказали в Пятигорском краеведческом музее.