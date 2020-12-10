Папа может — совет отцов Пятигорска подвел итоги

В активной разработке, к примеру, программа «Ты не один!». Ее цель — поддержка отцов-одиночек, которых в Пятигорске более 100. Сегодня актив городского Совета отцов под руководством Артема Самойленко встретился с заместителем главы администрации города – начальником Управления образования Натальей Васютиной. Что уже удалось сделать и над чем предстоит поработать в ближайшее время — основные тематические блоки беседы. В завершении встречи активисты пятигорского Совета получили благодарственные письма от Андрея Коченова, руководителя Совета отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка. А заместителю председателя Совета отцов Пятигорска Виталию Найденову вручено удостоверение члена Совета отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка.​Напомним, Совет отцов Пятигорска начал работу в 2014 году. Городская общественная организация состоит из мужчин — представителей родительских комитетов детсадов и школ города. Совет активно взаимодействует с другими общественными организациями Пятигорска, с правоохранительными органами, учреждениями образования и культуры. Отцы-общественники помогают ребятам из детского дома №32, берут шефство над так называемыми «трудными подростками» — вникают в проблемы тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации, предлагают и обсуждают варианты выхода из кризиса, привлекают к занятиям спортом и творчеством. Кроме того, активисты Совета принимают участие и в совместных профилактических рейдах, и в работе по противодействию наркомании, алкоголизму и табакокурению в молодежной среде.