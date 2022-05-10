Парад Победы по улицам столицы СКФО

Май 10, 2022 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 113

С раннего утра 9 мая улицы, площади, скверы, парки, проспекты и аллеи города расцвели алыми флагами и триколором, зазвучали фронтовыми песнями и звонким детским смехом. Ровно в десять утра колонны начали движение в  самом центре окружной столицы. Парад Победы  прошел по улице имени  генерал-лейтенанта Козлова – Героя  Советского Союза, командующего 37-й армией, освобождавшей Пятигорск от немецко-фашистских захватчиков. По традиции  первой на праздничную площадь вышла почетная колонна ветеранов Великой Отечественной.  Вместе с ними в шествии приняли участие ветераны боевых действий в горячих точках разных лет, участники контртеррористических операций, военные медики.   Присоединились к колонне  глава города Дмитрий Ворошилов, военный комиссар городов  Пятигорск, Лермонтов, Ессентуки  и Кисловодск Валерий Гусоев, депутаты городской Думы, руководители администрации Пятигорска, сотрудники прокуратуры, суда, военно-следственного комитета, военного комиссариата.

Участие в марше принял и «Батальон памяти»: молодежь пронесла  портреты воинов, погибших в Афганистане, Анголе, Сирии, на Северном Кавказе и в ходе спецоперации на Украине…   Жителей и гостей города-курорта с Днем Великой Победы поздравил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов:

— Сегодня мы в 77-й раз встречаем самый светлый и дорогой праздник, главный праздник страны!  И вновь мы с безграничной благодарностью склоняем голову перед Советским Солдатом, освободившим мир от фашистской чумы. И вновь осознаем (сегодня как никогда!):  быть наследниками Великой Победы  — не только большая честь, но и огромная ответственность. Имена наших героев увековечены в названиях улиц города, в семейных альбомах, в памяти народной. И сегодня Пятигорск празднует День Великой Победы вместе со всей страной, со всем разумным человечеством. Пусть же над нашей Родиной всегда будет мирное небо, а народы многонациональной России   живут в дружбе, единстве и согласии!

После плац-парада сводного почетного караула юнармейцев Поста №1 (под аккомпанемент военного оркестра штаба СКО Росгвардии)  городское парадное шествие открыл связист партизанского отряда, участник боев за Пятигорск  Виктор Федоров, награжденный медалями «За оборону Кавказа» и «Юный участник Великой Отечественной войны».  С ним рядом — Александр Попов,  ветеран боевых действий на Северном Кавказе, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Ратное шествие продолжили   военнослужащие 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады, затем – колонна Горячеводской казачьей общины, одной из самых крупных общин Терского казачьего войска. Знаменосцы общины пронесли алое знамя Победы, знамя Горячеводской общины и знамя Святого Георгия, привезенное со Святой горы Афон. Кстати, в этом году  9 горячеводских  казаков принимают участие и в московском Параде Победы. Позади долгие месяцы тренировок  — сначала на базе 247-го гвардейского  десантно-штурмового полка в Ставрополе, затем  на полигоне в подмосковном Алабино. И вот горячеводцы   в составе Терского войска идут, чеканя шаг, по Красной площади. Впервые!

Дань памяти и живой благодарности поколению Победителей отдали и юные пятигорчане — торжественным маршем по улице Козлова прошли  колонны юнармейцев школ города. Военный оркестр штаба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России – еще один участник Парада-2022. Оркестр был создан пять лет назад, руководит им майор Олег Доценко. В репертуаре  не только военные мелодии, но и музыка народов Северного Кавказа, хиты отечественной и зарубежной эстрады, песни из кинофильмов. Коллектив часто гастролирует, выступает на открытых площадках и в концертных залах, принимает участие в фестивалях и смотрах-конкурсах. Представители Школы ДОСААФ (в этом году она отмечает 95-летие) и горячеводские казаки в общей колонне представили образцы техники военных лет: гаубицу, зенитную установку, дивизионную пушку, боевые мотоциклы. Колонна Федеральной противопожарной службы МЧС РФ и пятигорской Станции скорой медицинской помощи показала зрителям Парада новейшие образцы аварийно-спасательной, пожарной и медицинской техники. Эти машины ежедневно выходят на дежурство. Участие в Параде приняли и ретро-автомобили из частных коллекций. На бреющем полете пронеслись над центром города 3 боевых вертолета Росгвардии.

И, конечно, самой многочисленной   стала колонна «Бессмертного полка»: в главный праздник страны  «однополчанами» стали тысячи жителей и гостей Пятигорска. Единым строем прошли   потомки героев-победителей. В их  руках – фотопортреты  фронтовиков, ветеранов армии и флота, рядовых, офицеров, медсестер, пехотинцев, танкистов, летчиков, зенитчиков, моряков, партизан… Тех, кто стал частью истории своей страны, частью народной памяти. Не все дожили до Великой Победы, но каждый – Победитель.  Они вновь в строю, их имена и лица, жизнь и судьба, боль и мужество,  подвиг и слава – не забыты. Сегодня «Бессмертный полк» —  это международное общественное движение по сохранению памяти о Великой Отечественной войне. И, как бы сложно ни складывались отношения на мировой арене, «Бессмертный полк»   объединяет  более 80 государств практически на всех континентах. А это – миллионы  людей разных возрастов, профессий, национальностей и убеждений. По окончании Парада его участники направились к мемориалу Огонь Вечной Славы,   где возложили цветы в память о погибших на полях сражений Великой Отечественной.

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