Парад Победы по улицам столицы СКФО

С раннего утра 9 мая улицы, площади, скверы, парки, проспекты и аллеи города расцвели алыми флагами и триколором, зазвучали фронтовыми песнями и звонким детским смехом. Ровно в десять утра колонны начали движение в самом центре окружной столицы. Парад Победы прошел по улице имени генерал-лейтенанта Козлова – Героя Советского Союза, командующего 37-й армией, освобождавшей Пятигорск от немецко-фашистских захватчиков. По традиции первой на праздничную площадь вышла почетная колонна ветеранов Великой Отечественной. Вместе с ними в шествии приняли участие ветераны боевых действий в горячих точках разных лет, участники контртеррористических операций, военные медики. Присоединились к колонне глава города Дмитрий Ворошилов, военный комиссар городов Пятигорск, Лермонтов, Ессентуки и Кисловодск Валерий Гусоев, депутаты городской Думы, руководители администрации Пятигорска, сотрудники прокуратуры, суда, военно-следственного комитета, военного комиссариата.

Участие в марше принял и «Батальон памяти»: молодежь пронесла портреты воинов, погибших в Афганистане, Анголе, Сирии, на Северном Кавказе и в ходе спецоперации на Украине… Жителей и гостей города-курорта с Днем Великой Победы поздравил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов:

— Сегодня мы в 77-й раз встречаем самый светлый и дорогой праздник, главный праздник страны! И вновь мы с безграничной благодарностью склоняем голову перед Советским Солдатом, освободившим мир от фашистской чумы. И вновь осознаем (сегодня как никогда!): быть наследниками Великой Победы — не только большая честь, но и огромная ответственность. Имена наших героев увековечены в названиях улиц города, в семейных альбомах, в памяти народной. И сегодня Пятигорск празднует День Великой Победы вместе со всей страной, со всем разумным человечеством. Пусть же над нашей Родиной всегда будет мирное небо, а народы многонациональной России живут в дружбе, единстве и согласии!

После плац-парада сводного почетного караула юнармейцев Поста №1 (под аккомпанемент военного оркестра штаба СКО Росгвардии) городское парадное шествие открыл связист партизанского отряда, участник боев за Пятигорск Виктор Федоров, награжденный медалями «За оборону Кавказа» и «Юный участник Великой Отечественной войны». С ним рядом — Александр Попов, ветеран боевых действий на Северном Кавказе, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Ратное шествие продолжили военнослужащие 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады, затем – колонна Горячеводской казачьей общины, одной из самых крупных общин Терского казачьего войска. Знаменосцы общины пронесли алое знамя Победы, знамя Горячеводской общины и знамя Святого Георгия, привезенное со Святой горы Афон. Кстати, в этом году 9 горячеводских казаков принимают участие и в московском Параде Победы. Позади долгие месяцы тренировок — сначала на базе 247-го гвардейского десантно-штурмового полка в Ставрополе, затем на полигоне в подмосковном Алабино. И вот горячеводцы в составе Терского войска идут, чеканя шаг, по Красной площади. Впервые!

Дань памяти и живой благодарности поколению Победителей отдали и юные пятигорчане — торжественным маршем по улице Козлова прошли колонны юнармейцев школ города. Военный оркестр штаба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России – еще один участник Парада-2022. Оркестр был создан пять лет назад, руководит им майор Олег Доценко. В репертуаре не только военные мелодии, но и музыка народов Северного Кавказа, хиты отечественной и зарубежной эстрады, песни из кинофильмов. Коллектив часто гастролирует, выступает на открытых площадках и в концертных залах, принимает участие в фестивалях и смотрах-конкурсах. Представители Школы ДОСААФ (в этом году она отмечает 95-летие) и горячеводские казаки в общей колонне представили образцы техники военных лет: гаубицу, зенитную установку, дивизионную пушку, боевые мотоциклы. Колонна Федеральной противопожарной службы МЧС РФ и пятигорской Станции скорой медицинской помощи показала зрителям Парада новейшие образцы аварийно-спасательной, пожарной и медицинской техники. Эти машины ежедневно выходят на дежурство. Участие в Параде приняли и ретро-автомобили из частных коллекций. На бреющем полете пронеслись над центром города 3 боевых вертолета Росгвардии.

И, конечно, самой многочисленной стала колонна «Бессмертного полка»: в главный праздник страны «однополчанами» стали тысячи жителей и гостей Пятигорска. Единым строем прошли потомки героев-победителей. В их руках – фотопортреты фронтовиков, ветеранов армии и флота, рядовых, офицеров, медсестер, пехотинцев, танкистов, летчиков, зенитчиков, моряков, партизан… Тех, кто стал частью истории своей страны, частью народной памяти. Не все дожили до Великой Победы, но каждый – Победитель. Они вновь в строю, их имена и лица, жизнь и судьба, боль и мужество, подвиг и слава – не забыты. Сегодня «Бессмертный полк» — это международное общественное движение по сохранению памяти о Великой Отечественной войне. И, как бы сложно ни складывались отношения на мировой арене, «Бессмертный полк» объединяет более 80 государств практически на всех континентах. А это – миллионы людей разных возрастов, профессий, национальностей и убеждений. По окончании Парада его участники направились к мемориалу Огонь Вечной Славы, где возложили цветы в память о погибших на полях сражений Великой Отечественной.